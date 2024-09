Regina Halmich ist bereit für den Boxkampf gegen Stefan Raab

In etwa einer Woche stehen sich Regina Halmich (47) und Stefan Raab (57) zum dritten Mal im Ring gegenüber. Mit dem Boxkampf möchte der TV Total-Moderator sein großes Comeback einleiten, aber die Profiboxerin wird ihm das nicht einfach machen. Im Interview mit Punkt 7 erzählt sie, wie hart sie für die Auseinandersetzung trainiert hat. "Die letzten vier, fünf Monate habe ich mich intensiv vorbereitet", erklärt sie, während Bilder von ihr in der Kältekammer und beim Sport eingeblendet werden. Sie stand zuletzt 2007 im Ring und musste deswegen besonders in der Vorbereitung Vollgas geben. "Denn es ist nicht einfach, gegen jemanden in den Ring zu steigen, der fast 30 Kilogramm schwerer und so viel größer ist. Das sind seine Vorteile", räumt die Sportlerin auch ein.

Trotzdem zeigt sie sich von ihren Qualifikationen überzeugt. "Ich bin die bessere Boxerin. [...] Ich gehe davon aus, dass ich ihm das auch ein drittes Mal zeigen kann. Ich hoffe nur, dass er fair bleibt und sich an die Regeln hält", betont Regina. Denn auch wenn es nur ein Showkampf sei, schlagen sie trotzdem richtig zu. Die gebürtige Karlsruherin fügt hinzu: "Ich hoffe, dass wir da beide wieder gesund herauskommen. Spaß wird es auf jeden Fall nicht." Es nage an Stefan, bereits zweimal gegen eine Frau verloren zu haben. Diesmal wolle er sich den Sieg sicher nicht wieder entgehen lassen, weshalb Regina sich auf alles vorbereitet habe.

Auch Stefan hat sich in den vergangenen Wochen gut auf die Begegnung mit der Boxerin vorbereitet. Wie sein langjähriger Kumpel Elton (53) gegenüber RTL verriet: "Stefan Raab, wer ihn noch kennt von früher, ist absolut ehrgeizig und er trainiert wirklich. Er nimmt das vollkommen ernst." Das befürchtet auch Regina. Wie sie im heutigen Interview bestätigte, geht sie davon aus, der Moderator habe sich bestens vorbereitet.

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab im März 2007 in Köln

Getty Images Regina Halmich und Stefan Raab bei ihrem Showkampf 2007

