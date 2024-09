Reunion? Bill Kaulitz und Marc Eggers kuscheln am Ballermann

Geben sie ihrer Romanze etwa eine neue Chance? Neue Aufnahmen, die Bild vorliegen, zeigen Bill Kaulitz (35) und seine Ex-Flamme Marc Eggers (37) erneut beim Kuscheln! Liebevoll schmiegt sich der Musiker in einigen Aufnahmen an das Männermodel. Auf einem weiteren Foto feuert Bill seinen Flirt eifrig an. Seinen Style hat Bill dabei schon perfekt an den Ballermann angepasst: Der Schwager von Heidi Klum (51) trägt einen stylishen Fischerhut und ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift "Mallorca".

Bereits am Donnerstagabend heizte Bill die Gerüchteküche ordentlich an, als er in seiner Instagram-Story einen Clip vom Ballermann teilte. Auf der Bühne des Megaparks steht dabei niemand Geringeres als sein Wiesn-Flirt vom vergangenen Jahr – Marc Eggers! Doch damit nicht genug: Der "Pyrotechnik"-Interpret gab ausgerechnet den weltberühmten Hit "Monsun" von Tokio Hotel zum Besten. Ob das nur Zufall ist?

Vergangenes Jahr tauschten Bill und Marc während der Wiesn heiße Küsse aus und sorgten so für diverse Schlagzeilen. Allerdings schien die Liebe der beiden in den vergangenen Monaten im Sande verlaufen zu sein. In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" zog der Zwillingsbruder von Tom Kaulitz (35) ein ernüchterndes Fazit. "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich", klagte der blonde Wuschelkopf.

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Marc Eggers, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, zwischen Bill und Marc läuft wieder was? Ja! Die Aufnahmen sprechen doch für sich. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de