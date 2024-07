"Etwas einseitig": Steckt Bill Kaulitz' Liebe in Sackgasse?

Im September vergangenen Jahres kurbelten Bill Kaulitz (34) und Marc Eggers (37) ordentlich die Gerüchteküche an. Der Sänger und der YouTuber wurden dabei beobachtet, wie sie sich auf dem Oktoberfest innig küssten. In der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gibt der Tokio Hotel-Frontmann nun nähere Einblicke in die gemeinsame Zeit. In der Vorweihnachtszeit 2023 war Bill voller Vorfreude, das Fest der Liebe mit seiner Flamme verbringen zu können. Marc sah das Ganze aber offenbar anders und wollte sein Weihnachtsfest ohne den Kaulitz-Zwilling verbringen. "Es scheint etwas einseitig zu sein, er ist nicht so begeistert wie ich", fasst Bill die Situation zusammen.

Bill hingegen war sich in seiner Sache offenbar mehr als sicher: Er wollte um jeden Preis eine Beziehung mit Marc. Letzterer hingegen druckste mit einer Entscheidung, ob den beiden eine gemeinsame Zukunft bevorstehe oder nicht, deutlich mehr herum. "Er muss sich klar werden, was er möchte. Ob er das weiterführen möchte oder ob wir nur eine gute Zeit hatten", erklärt der Musiker.

Es ist noch gar nicht lange her, dass Bill und Marc gemeinsam unterwegs waren. Ende April dieses Jahres posierte der Internet-Star im Fitnessstudio – allerdings nicht alleine. Aufmerksamen Fans fiel sofort auf, dass sich der Bruder von Tom Kaulitz (34) im Hintergrund des Bildes befand. Bill verriet bereits in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", dass er schon Gefühle für Marc hege: "Ich bin ja schon länger so richtig verguckt." Ob der Schwager von Heidi Klum (51) und seine Schwärmerei aktuell in Kontakt stehen, ist momentan nicht bekannt.

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / marceggers Marc Eggers im April 2024

