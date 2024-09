Trotz Drama: Blake Lively ist grinsend in New York unterwegs

Während der Pressetour zu ihrem neuen Film It Ends With Us sorgte Blake Lively (37) für eine Menge Negativschlagzeilen. Das scheint der Schauspielerin aber nicht viel auszumachen – denn wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Daily Mail vorliegen, ist sie gut gelaunt mit ihrem Ehemann Ryan Reynolds (47) in der Öffentlichkeit unterwegs! Auf den Schnappschüssen spazieren die beiden Hollywoodstars Hand in Hand durch die Straßen von New York.

Für den kleinen Ausflug war das Paar ziemlich lässig gekleidet: Der Gossip Girl-Star trug eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt mit grünen Details sowie einen blauen Strickblazer. Dazu kombinierte Blake farbenfrohe Sneaker der Marke Nike und eine runde Sonnenbrille. Ryan schien sich an dem Outfit seiner Frau orientiert zu haben und trug ebenfalls in eine blaue Jeans. Außerdem entschied sich der Deadpool-Darsteller für ein weißes Shirt sowie ein graues Hemd.

Auch wenn die 37-Jährige nicht den Eindruck erweckte, als würde sie noch unter den Schlagzeilen der vergangenen Wochen leiden, war doch einiges bei ihr los: Neben einem angeblichen Streit mit ihrem "It Ends With Us"-Co-Star Justin Baldoni (40) wurde ihr außerdem vorgeworfen, häusliche Gewalt im Rahmen der Film-Promotion zu verharmlosen. Bezüglich der Anschuldigungen bekam sie kürzlich Unterstützung von dem Mann ihrer Schwester Robyn Lively (52). "Blake hat an diesem Film härter gearbeitet als an allem anderen, was ich in meinem Leben von ihr gesehen habe", betonte Bart Johnson auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Premiere von "It Ends With Us"

Anzeige Anzeige

Getty Images Bart Johnson und Robyn Lively im November 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Aufnahmen von Blake und Ryan? Es ist doch schön, wenn die beiden ihre Zeit genießen. Ich finde es schon komisch, dass sie sich trotz der Kritik so gut gelaunt zeigt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de