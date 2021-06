Teresa Palmer (35) ist in freudiger Erwartung! Im Februar hatten die Schauspielerin und ihr Mann Mark Webber (40) verkündet, dass sie zum vierten Mal Eltern werden. Seitdem hält die gebürtige Australierin ihre Fangemeinde im Netz stets mit Babybauchfotos auf dem Laufenden. Mittlerweile ist sie bereits in der 30. Schwangerschaftswoche – und befindet sich mit ihrer Familie momentan in Quarantäne, da sie vor wenigen Tagen zurück in ihre Heimat geflogen sind. Kurz vor der Geburt setzt Teresa nun noch einmal ihre Babykugel in Szene!

Auf ihrem Instagram-Account postete die 35-Jährige einen Schnappschuss mit ihrer Familie aus einem Hotelbett. Auf dem Foto schmiegt sich ihr Töchterchen liebevoll an ihren Bauch. Teresa und Mark wirken jedoch sichtlich erschöpft auf dem Bild. Unter dem Beitrag macht die Hochschwangere in der Kommentarspalte klar, wie nervenaufreibend die Quarantäne mit drei Kindern sein kann – und dass einem die Tage dabei auch schon mal unendlich vorkommen können.

Im März hatte die "Berlin Syndrom"-Darstellerin auch schon das Geschlecht ihres Babys im Netz verraten. In einem Instagram-Livestream lüftete sie das Geheimnis: "Wir bekommen *Trommelwirbel* ein Mädchen! Ein kleines Mädchen!", freute sich die Vierfachmama in spe. Sie habe aber bereits zuvor geahnt, dass sie eine weitere Tochter erwartet.

Instagram / markwebber Teresa Palmer im Mai 2021

Instagram / teresapalmer Teresa Palmer mit ihrem Liebsten Mark Webber

Getty Images Teresa Palmer, Schauspielerin

