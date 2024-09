Nach Geburtstag ihres Sohnes: Cardi B sitzt im Rollstuhl

Cardi B (31) feierte gemeinsam mit ihrem Ex Offset (32) den dritten Geburtstag ihres Sohns Waves. Fotos, die nach den Feierlichkeiten aufgenommen wurden und Daily Mail vorliegen, vermitteln jetzt jedoch den Eindruck, als sei der Ausflug ein bisschen viel für die schwangere Rapperin gewesen. Auf den Aufnahmen ist sie nämlich nicht mehr zu Fuß in der American Dream Mall in New Jersey unterwegs – sondern wird in einem Rollstuhl durch die Gegend kutschiert!

Dabei handelt es sich aber nicht um die einzige Sache, die ins Auge springt. Für den Ehrentag ihres Kleinen ist Cardi in eine Baggy-Jeans, ein weißes Shirt der Marke Vetements sowie rosa Stiefel gekleidet – und kombiniert zu ihrem Outfit eine Kopfbedeckung, die wohl alle Blicke auf sich zieht. Die "Up"-Interpretin trägt nämlich auf ihren langen, rosafarbenen Haaren einen weißen und flauschig aussehenden Hasenohren-Hut!

Cardis Outfit dürfte Fans auch schon in den Beiträgen auf Instagram aufgefallen sein, die sie und Offset kürzlich teilten. Das Ex-Paar schmiss für ihren Sprössling eine aufwendige Party in einem Kinderspielparadies und einem Freizeitpark. Währenddessen schien die 31-Jährige noch bei vollen Kräften zu sein – denn wie beispielsweise ein Video des Migos-Rappers zeigte, konnte sie ihren kleinen Jungen problemlos auf dem Arm halten und mit ihm durch die Gegend tanzen.

Getty Images Cardi B und Offset, Rapper

Instagram / offsetyrn Rapperin Cardi B und ihr Sohn Wave

