Cardi B und Ex Offset feiern zusammen Geburtstag ihres Sohns

Cardi B (31) und Offset (32) legen sich als Co-Parents ins Zeug! Den dritten Geburtstag ihres Sohnes Wave (2) feiern die Rapper gemeinsam – und das, obwohl die "WAP"-Interpretin vor wenigen Wochen die Scheidung einreichte. In ihren Instagram-Storys zeigen die Hollywood-Stars, dass sie als Eltern für ihren Sohn zusammenhalten. Offset veröffentlicht beispielsweise ein Video, auf dem Cardi mit dem Geburtstagskind auf dem Arm gut gelaunt tanzt. Gemeinsam schmissen sie eine aufwendige Party für ihren Sprössling. Zusammen mit zahlreichen Freunden feierten sie in einem Kinderspielparadies und einem Freizeitpark den Ehrentag des kleinen Wave.

Als Co-Parents funktionieren Cardi und Offset offenbar perfekt. Doch als Liebespaar eher weniger. Bereits im September 2020 reichte die Rapperin erstmals die Scheidung ein, zog den Antrag aber zwei Monate später wieder zurück. Im August dieses Jahres traf sie dann erneut die Entscheidung: Sie will sich von ihrem Noch-Ehemann scheiden lassen – dieses Mal offenbar endgültig, wie ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Ok Magazine ausplauderte. "Cardi hat endlich die Nase voll. Sie will weg von der emotionalen Achterbahn, auf die Offset sie gebracht hat", stellte die Quelle aus dem Umfeld der Rapperin klar.

Die Nachricht von der Trennung des einstigen Traumpaars kam für viele Fans sehr überraschend. Denn Cardi ist zurzeit mit ihrem dritten gemeinsamen Kind schwanger. Das verkündete sie im August mit süßen Babybauchfotos auf Instagram. "Mit jedem Ende kommt ein neuer Anfang! Ich bin so dankbar, diese Zeit mit dir geteilt zu haben. Du hast mir mehr Liebe, mehr Leben und vor allem neue Kraft gebracht", schrieb sie emotional dazu.

Anzeige Anzeige

Instagram / offsetyrn Rapperin Cardi B und ihr Sohn Wave

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B, Rapperin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Cardi B und Offset trotz Scheidung gemeinsam den Geburtstag ihres Sohnes feiern? Super, das zeigt Reife! Ich weiß nicht. Ich finde, das muss nicht sein. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de