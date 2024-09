Nach Hochzeit: Prinzessin Märtha Louises Tochter zieht aus

Ob das Prinzessin Märtha Louises (52) Hochzeitsglück überschattet? Erst vor wenigen Tagen gab die norwegische Royal-Dame dem US-Schamanen Durek Verrett (49) das Jawort, und nun muss sie damit zurechtkommen, dass ihre zweitälteste Tochter flügge wird. Denn Leah Isadora Behn (19) zieht von Zuhause aus. "Ich weiß nicht, wie ich die Nachricht überbringen soll, aber irgendwann muss ich es tun. Auf jeden Fall bin ich aus dem Haus ausgezogen. Ich bin schon ein paar Tage hier, aber ich habe gerade alles eingeräumt und in Ordnung gebracht", erzählte Leah Isadora ihrer Community auf Snapchat.

Mama Märtha Louise ließ ihr Kind allerdings nicht ohne ein Andenken aus dem Familienhaus ausziehen. Zum Abschied gab es einige Kaffeetassen. "Mama hat sie mir überlassen", berichtete Leah Isadora auf der App. Dass die 19-Jährige eine neue Bleibe suche, verkündete sie bereits im Juli. "Ich suche eine Wohnung mit einem Schlafzimmer im Stadtzentrum von Oslo zur Kurzzeitmiete (sechs Monate oder mehr). Lasst es mich wissen, wenn ihr etwas wisst", bat sie ihre Fans im Netz um Hilfe. Ob Leah nun eine Wohnung in Oslo oder doch woanders gefunden hat, behält der Promispross allerdings vorerst für sich.

Dass für Märtha Louise ihre drei Töchter an erster Stelle stehen, ließ die 53-Jährige die ganze Welt bei ihrer Hochzeit wissen. "Ich verspreche dir, dich zu lieben – weil ich weiß, dass du weißt, dass meine Töchter immer an erster Stelle stehen", versprach sie ihrem Ehemann, wie Hello! berichtete. Gegenüber dem gleichen Newsportal sprach der Schamane von seinen drei Bonustöchtern in den höchsten Tönen. Die drei Mädchen seien ihm sehr ans Herz gewachsen. Zudem freue er sich sehr auf die Zukunft und die gemeinsame Zeit mit seiner Frau sowie ihren Kindern.

Anzeige Anzeige

Instagram / leahhhbeaut Leah Isadora Behn, Tochter von Prinzessin Märtha Louise

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett bei ihrer Hochzeit im August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Märtha Louise ist traurig über den Auszug ihrer Tochter? Ja, ich denke schon. Nein, ich denke, sie freut sich, dass ihre Tochter immer erwachsender wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de