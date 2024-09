Neuer Look: Kylie Jenner überrascht mit türkiser Haarpracht

Die erfolgreiche Unternehmerin Kylie Jenner (27) machte sich in der Vergangenheit als "King Kylie" einen Namen. Damit gemeint ist die Zeit, als sie mit verschiedenen Looks experimentierte. Seit Längerem blieb sie aber ihrer dunkelhaarigen Haarpracht treu – bis jetzt! Am Donnerstag teilte sie auf Instagram neue Selfies, und es wird schnell klar, dass sie wieder in ihrer "King Kylie"-Ära ist: Auf den Schnappschüssen posierte sie mit komplett türkis gefärbten Haaren. Mit der Bildunterschrift "Teal the end of time" spielte sie auf die Veränderung an, denn statt des korrekten Wortes "Till", mit welchem es übersetzt "Bis ans Ende der Zeit" heißen würde, wählte sie "Teal", was übersetzt "türkis" bedeutet.

Ein Großteil ihrer Follower war direkt begeistert von dem flippigen Style. So schwärmten einige ihrer Fans in den Kommentaren unter dem Beitrag "'King Kylie' ist endlich zurück!" oder "Dir steht einfach jede Haarfarbe!" Unter den euphorischen Anhängern fanden sich auch einige Promis. So reagierte sogar Noah Cyrus (24) auf den Post und fragte skeptisch: "Ist das die Perücke?" Dies scheint auch die Schwester des Realitystars, Khloé Kardashian (40), zu glauben und betonte daher im Netz: "Darauf falle ich nicht mehr herein!"

Die The Kardashians-Berühmtheit stellte bereits des Öfteren unter Beweis, dass sie ausgefallene Looks und ungewöhnliche Mode schätzt. So überraschte die Mutter von Stormi Webster (6) und Aire Webster (2) erst vor wenigen Tagen auf Instagram mit einer ganz besonderen Tasche. Dort postete die stolze Mama eine Aufnahme ihres neuesten Stückes, wobei der gewählte Aufdruck direkt ins Auge fiel: Dieser zeigte nämlich die Gesichter ihrer zwei kleinen Kinder!

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, September 2024

Instagram / kyliejenner Tasche mit Druck der Gesichter von Aire und Stormi Webster, Kinder von Kylie Jenner

