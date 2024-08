Kylie Jenners Tasche ist mit Gesichtern ihrer Kids bedruckt

Kylie Jenner (27) ist eine international erfolgreiche Unternehmerin sowie Influencerin – privat ist der The Kardashians-Star aber vor allem eins: liebevolle Mutter von Stormi Webster (6) und Aire Webster (2). Wie sehr ihre zwei Wonneproppen der Medienpersönlichkeit am Herzen liegen, teilt sie jetzt mit einem Foto auf Instagram. Die Zweifachmama präsentiert ihren Fans eine blaue Handtasche mit ganz besonderem Aufdruck – und zwar den Gesichtern ihrer beiden Kinder. Die Hommage an ihren Nachwuchs scheint bei Kylies Fans hervorragend anzukommen. In der Kommentarspalte des Social-Media-Beitrags heißt es beispielsweise: "Die Tasche. Einfach ikonisch!"

Obwohl Kylies Kids ihr Ein und Alles sind, war das Muttersein nicht immer leicht für die 27-Jährige. Vor allem die Zeit nach den jeweiligen Geburten der Kleinen habe sehr an ihren Kräften gezerrt. Das verriet die Halbschwester von Kim Kardashian (43) erst kürzlich in einem Interview mit Vogue: "Ich war einfach so emotional wegen Dingen, deretwegen ich normalerweise nicht so emotional wäre. Ich habe den ganzen Tag mit meiner Mutter telefoniert und hysterisch geweint."

Mittlerweile gehe es der Beauty aber wieder besser und trotz der schweren Phasen plant Kylie wohl schon, erneut Mutter zu werden. Das behauptet zumindest ein Insider zu wissen. Gegenüber Life & Style plaudert dieser aus, dass Kris Jenners (68) Tochter sich vorstellen könne, mit ihrem aktuellen Partner Timothée Chalamet (28) ein Baby zu bekommen. "Kylie glaubt, dass Timothée ein großartiger Vater wäre und hat ihn sogar gefragt, ob er mit ihr eine Familie gründen möchte", behauptete die Quelle.

Instagram / kyliejenner Tasche mit Druck der Gesichter von Aire und Stormi Webster, Kinder von Kylie Jenner

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

