Letzter Balkonauftritt der Queen fand wegen Charles statt

Dieser Moment wäre beinahe gar nicht zustande gekommen. Bei Trooping the Colour 2022 stand Queen Elizabeth II. (✝96) ein letztes Mal vor ihrem Tod auf dem berühmt-berüchtigten Balkon des Buckingham Palace und grüßte ihr Volk. Wie ein Insider nun gegenüber Daily Mail ausplaudert, soll die einstige Monarchin diesen Termin aber eigentlich gar nicht hatte wahrnehmen wollen: "Die Königin entschied sich erst etwa drei Stunden vor dem Balkonauftritt, nach London zu kommen. Sie hat sich nicht gut gefühlt, aber [ihr Sohn Charles (75)] hat sie angerufen und ihr gesagt, wenn es ihr möglich sei, solle sie kommen. Er hat ihr gesagt, dass so viele Menschen darauf warten, sie zu sehen."

Tatsächlich hatte die langjährige britische Königin wenig später zusammen mit ihrem Sohn König Charles, ihrem Enkel Prinz William (42) und ihren Urenkeln George (11), Charlotte (9) und Louis (6) auf dem Balkon des Buckingham Palace gestanden. Dass Elizabeth von den Anwesenden an ihrem 70. Thronjubiläum so sehnlichst erwartet und so großartig empfangen worden war, habe sie "tief berührt", wie das Magazin weiter berichtet. Nur drei Monate später verstarb sie friedlich in Balmoral, und Charles bestieg den Thron.

Das diesjährige Trooping the Colour erfreute sich ebenfalls einer riesigen medialen Aufmerksamkeit und dürfte viele britische Einwohner berührt haben: Prinzessin Kate (42) zeigte sich nach ihrer Krebsdiagnose und monatelanger Funkstille erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Mit einem breiten Lächeln machte sie bei dem Spektakel einen fitten und entschlossenen Eindruck und begeisterte damit ihr Volk, das in großer Sorge gewesen war.

Getty Images Queen Elizabeth II bei Trooping The Colour 2022

Getty Images Die britischen Royals bei Trooping the Colour 2024

