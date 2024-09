Mama und Unternehmerin: Hailey Bieber steht unter Druck

Hailey Bieber (27) ist nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch seit rund zwei Wochen Mama des kleinen Jack Blues. Während Justin Bieber (30) die Geburt des gemeinsamen Sohnes stolz im Netz verkündete, teilte die frischgebackene Mama rund einen Monat nichts in den sozialen Medien. Mittlerweile postet sie wieder Inhalte ihrer Marke Rhode. Das mache sie aus einem bestimmten Grund, wie Wellness-Expertin Brogan Garrit Smith gegenüber Hello! verrät: "Von Müttern wird erwartet, dass sie auf demselben Niveau arbeiten wie vor der Geburt ihres Kindes, was fast unmöglich ist." Hailey stehe angeblich unter enormem Druck.

Doch Hailey solle sich nicht von dem Druck beeinflussen lassen, sondern auf ihr Gefühl hören, empfiehlt die Expertin: "Man ist nicht mehr die Person, die man vor dem Kind war. Manchmal ist es am besten, sich den Freiraum und die Gnade zu gönnen, sich auf das zu konzentrieren, was vor einem liegt, anstatt den Vorstellungen der Gesellschaft zu folgen, wie eine Karriere aussehen sollte." Hailey müsse akzeptieren, dass sie nicht mehr dieselbe Zeit und Kapazität wie früher hat. "Und das macht dich nicht zu einem schlechten Menschen, sondern zu einem Menschen", weiß die Expertin.

Beim Wiedereinstieg ins Berufsleben dürfte sich Hailey sicher sein, dass Justin und Jack bestens miteinander zurechtkommen. "Justin ist schon jetzt ein toller Vater", schwärmte ein Insider im Interview mit People kürzlich und fügte hinzu: "Sie sind beide überglücklich. Das Baby ist ein Wunder. Er ist bezaubernd und gesund. Hailey geht es auch gut."

Anzeige Anzeige

Instagram / Instagram / haileybieber Hailey Bieber im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber und Justin Bieber, Ehepaar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Hailey Biebers Engagement für ihre Marke Rhode trotz der Geburt ihres Kindes? Beeindruckend! Sie kann beides schaffen. Sie sollte sich besser auf ihren Sohn konzentrieren... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de