Nach nur sechs Monaten: Gina-Lisa Lohfink ist wieder Single

Das hat wohl nicht geklappt! Im März teilte Gina-Lisa Lohfink (37) noch einen Schnappschuss, der verrät, dass sie glücklich vergeben ist. Die Liebe ist nun aber wieder vorbei, wie die Reality-TV-Bekanntheit gegenüber dem Podcast "Blitzlichtgewitter" bestätigt. "Ich bin solo", stellt sie offensichtlich geknickt klar und fügt hinzu: "Man muss immer gut auf sich aufpassen. Ich bin immer zu nett und zu herzlich." Sie deutet an, dass ihre Ex-Freundin offenbar keine guten Absichten mit ihr hatte.

Gina-Lisa scheint das Beziehungsende ordentlich getroffen zu haben. Auf die Nachfrage, wieso es bei ihr mit der Liebe einfach nicht klappen will, hat sie eine klare Antwort: "Ich habe ein zu gutes Herz, bin loyal, korrekt und gutmütig." Eigenschaften, die von ihren bisherigen Partnern wohl nur ausgenutzt wurden. "Es ist traurig. Deswegen gehe ich mit Beziehungen erst mal nicht an die Öffentlichkeit, um erst mal zu schauen", erklärt die Blondine im Gespräch.

Erst Mitte Juni teilte Gina-Lisa im Netz heiße Pärchenfotos mit ihrer neuen Liebe. Sie und ihre Partnerin posierten in einem Fahrstuhl – die einstige Germany's Next Topmodel-Kandidatin streckte dabei freudig ihren Po in Richtung des Spiegels. Gehalten wurde sie von ihrer Ex-Freundin, die sich La Missy nennt.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink mit ihrer Freundin

