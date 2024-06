Gina-Lisa Lohfink teilt heiße Paarfotos mit neuer Freundin!

Gina-Lisa Lohfink (37) ist wieder in festen Händen. Bereits Ende März hatte die Reality-TV-Bekanntheit öffentlich gemacht, dass sie eine neue Partnerin an ihrer Seite hat – das Gesicht zeigte sie bislang aber noch nicht wirklich. Nun teilt die Germany's Next Topmodel-Legende auf Instagram ein paar heiße Pics mit ihrer Neuen! In einem Fahrstuhl posieren Gina-Lisa und ihre Freundin, die sich La Missy nennt, total heiß. Die 37-Jährige kniet in knappen Shorts und High Heels vor ihrer Liebsten und zeigt auf einem anderen Bild ihren Po. Beide tragen Fußballtrikots.

Die Fans sind von dem neuen Couple total begeistert und kommentieren reichlich mit Flammen- oder Herz-Emojis. "Ihr passt auch zusammen wie Arsch auf Motorhaube", witzelt zusätzlich noch ein weiterer Follower. Der Post ist der erste, den Gina-Lisa und La Missy zusammen veröffentlichen – zuvor hatte die Dschungelcamp-Bekanntheit immer nur angedeutet, vergeben zu sein.

Bis vor einigen Monaten hatte Gina-Lisa noch in ihrer eigenen Show "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" nach der großen Liebe gesucht – aber dort sollte es nicht klappen. Nachdem die letzte Folge ausgestrahlt worden war, machte sie dann aber ihre neue Liebe öffentlich. "Ja, es stimmt, ich bin verknallt. Es geht schon länger und es ist ein echtes Gefühl", verriet sie gegenüber Bild.

