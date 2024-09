Olivia Munn teilt Einblicke in ihren Kampf gegen Brustkrebs

Die beliebte Moderatorin Olivia Munn (44) erhielt im April 2023 die erschütternde Diagnose, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Seitdem hält sie ihre Fans im Netz regelmäßig auf dem aktuellen Stand ihrer Behandlungen. So stellte die Schauspielerin zuletzt am Mittwoch einen ehrlichen Clip auf Instagram online, in dem sie eine Diskussion über das ernste Thema anregte. Unter anderem erklärte sie anderen Betroffenen darin hoffnungsvoll: "Vielleicht fühlt ihr euch ein wenig getröstet, wenn ihr wisst, dass ich den gleichen Weg gegangen bin und es mir gut geht."

Die 44-Jährige ließ ihre Follower anhand eines virtuellen Zeitstrahles ihren persönlichen Weg im Kampf gegen den Brustkrebs nachempfinden. Sie erläuterte: "Ich habe viele Fragen dazu bekommen und wollte dieses Video für die Fragesteller schon lange machen." Die nötige Zeit dafür fand die Berühmtheit vorerst jedoch nicht: "Ich habe gefilmt, die Dreharbeiten beendet, bin einem Kleinkind hinterhergelaufen und habe ein neues Medikament begonnen. Danke für eure Geduld und euer Verständnis." Die Magic Mike-Bekanntheit betonte außerdem, dass sie für Fragen zu diesem Thema offen sei und diese unter dem Clip gestellt werden können.

Die Moderatorin ist in diesen schwierigen Zeiten nicht auf sich allein gestellt. Ihr Partner John Mulaney (42) ist stets an ihrer Seite und unterstützt sie, wo er nur kann. Die beiden sind seit Juli dieses Jahres miteinander verheiratet, wie ein Insider gegenüber People bestätigte. Ihre Liebe machten der Filmproduzent und Olivia bereits im Jahr 2021 öffentlich. Schon kurz nach der Bekanntgabe folgten die nächsten wunderschönen News: Sie wurden im November des gleichen Jahres Eltern ihres gemeinsamen Sohnes Malcolm.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn im März 2024

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn bei den Oscars 2024

