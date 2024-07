Olivia Munn und John Mulaney haben sich das Jawort gegeben!

Sie haben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt: Olivia Munn (44) und John Mulaney (41) sind verheiratet! Nachdem erst kürzlich vermutet wurde, ob das Paar heimlich den Bund der Ehe geschlossen hat, bestätigt nun ein Insider gegenüber People: Die Schauspielerin und der Comedian haben sich am Wochenende in einer einfachen und intimen Zeremonie im Haus eines Freundes in New York das Jawort gegeben!

Erste Spekulationen um eine schon stattgefundene Hochzeit der beiden fingen an, als der "Saturday Night Live"-Star im vergangenen Juni ein verdächtiges Foto auf Instagram postete. Auf dem Schnappschuss war John mit seinem Sohn Malcolm zu sehen, doch wer genau hinschaute, konnte ein Schmuckstück an seiner Hand entdecken, das verdächtig nach einem Ehering aussah. Stellung dazu bezog er nicht – jedoch löschte er den Beitrag nach kürzester Zeit wieder.

Jetzt ist es aber offiziell und John braucht sich keine Sorgen mehr zu machen, versehentlich ein Bild des Ringes zu veröffentlichen – nach drei Jahren Beziehung sind die beiden im Hafen der Ehe gelandet. Ihre Liebe machten der 41-Jährige und Olivia 2021 öffentlich und schon kurze Zeit später verkündeten sie, Nachwuchs zu erwarten. Ihr kleiner Sohn Malcolm kam im November desselben Jahres auf die Welt und macht ihr gemeinsames Leben seitdem komplett.

Getty Images John Mulaney und Olivia Munn

Instagram / oliviamunn Malcolm Hiệp, John Mulaney und Olivia Munn

