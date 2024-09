Prinzessin Victoria hat wegen Nieren ständig Angst um Daniel

Prinz Daniel von Schweden (50) litt seit seiner Geburt an einer Nierenerkrankung. Diese erforderte 2009 eine lebensrettende Nierentransplantation. Doch eine Spenderniere hat wohl nur eine durchschnittliche Lebensdauer von 15 Jahren – und diese Zeitmarke hat der Royal jetzt erreicht. Eine Tatsache, die seiner Frau Prinzessin Victoria (47) aktuell große Angst machen soll. Laut der Royal-Expertin Julia Melchior wird diese Furcht das royale Ehepaar ständig begleiten. "Natürlich leben sie permanent in Sorge, aber es gehört ein Stück weit auch zum Alltag dazu. Aber jemand, der in dieser Situation ist, lebt wahrscheinlich mit einer größeren Dankbarkeit in der Gegenwart", meint Julia im Interview mit Bunte.

Allerdings gehe Daniel mit bestem Beispiel voran, wenn es darum geht, sorgsam zu sein, findet Julia. Als gelernter Fitnesstrainer achte der 50-Jährige vermutlich sehr auf einen gesunden Lebensstil: "Prinz Daniel hat sicher besonders gute Voraussetzungen, weil er sehr auf seine Gesundheit achtet. Wahrscheinlich ist er medizinisch auch optimal versorgt." Dennoch kann er nicht auf Medikamente und regelmäßige Checks verzichten. Dass die Niere nicht mehr arbeite, sei nicht auszuschließen, so die Expertin. Das Organ wird für Daniel sicherlich auch emotional eine besondere Bedeutung haben: Es rettete ihm nicht nur das Leben, sondern wurde auch von seinem Vater gespendet.

Dass Victoria und Daniel ihr Leben in vollen Zügen auskosten, zeigen sie ihren Fans aber regelmäßig. Neben offiziellen Terminen lassen die beiden ihre Unterstützer bei Instagram auch immer mal wieder an ihrem privaten Leben teilhaben. So gönnten sie sich zu Beginn des Jahres einen Trip in die USA und genossen die Zeit mit den berühmtesten Sehenswürdigkeiten. Unter anderem erfreuten sie die Fans mit einem niedlichen Pärchenbild vor der Golden Gate Bridge in San Francisco. Ganz ohne royale Arbeit ging es aber doch nicht. Victoria und Daniel waren zu Besuch bei Hilfsorganisationen, schauten in der örtlichen Universität vorbei und fuhren ins Generalkonsulat.

Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point De Vue OUT Prinzessin Estelle, Prinz Daniel, Kronprinzessin Victoria und Prinz Oscar von Schweden im Juli 2023

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria von Schweden vor der Golden Gate Bridge, Februar 2024

