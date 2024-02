Touris! Daniel und Victoria von Schweden genießen USA-Trip

Diesen Ausblick lassen sich auch Prinzessin Victoria von Schweden (46) und ihr Ehemann Prinz Daniel (50) nicht entgehen! Die schwedischen Thronfolger geben sich gerne nahbar und zeigen, dass sie trotz ihrer royalen Privilegien ganz normale Menschen sind. An Weihnachten teilten sie beispielsweise ein Video aus ihrem Alltag, in dem sie mit ihren Kindern basteln. Aktuell sind Victoria und Daniel geschäftlich in den USA – und suchen auch Touri-Hotspots auf!

Vier Tage lang halten die beiden sich in San Francisco auf, um dort mit einer Wirtschaftsdelegation ihr Land zu repräsentieren. Victoria und Daniel haben ein volles Programm und besuchen unter anderem gemeinnützige Organisationen, das Generalkonsulat und die Universität. Doch einen Blick auf das berühmte Wahrzeichen der Stadt lassen sie sich nicht entgehen! In entspannten Freizeitklamotten mit zerzausten Haaren und Käppi posiert das Ehepaar vor der Golden Gate Bridge.

Ihre Kinder Prinzessin Estelle (11) und Prinz Oscar (7) können Victoria und Daniel wegen der schwedischen Schulpflicht nicht begleiten – pünktlich zum Geburtstag der kleinen Prinzessin am 23. Februar sind die Eltern aber wieder daheim. Die Reise in die USA ist der erste offizielle Staatsbesuch der schwedischen Royals in diesem Jahr.

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden in San Francisco, Februar 2024

Getty Images Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden in San Francisco, Februar 2024

Albert Nieboer / Netherlands OUT / Point De Vue OUT Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Prinz Daniel und Prinz Oscar von Schweden im Juli 2023

