Welcher Star gewinnt neue "Wer stiehlt mir die Show?"-Folge?

Die erste Folge der achten Staffel von Wer stiehlt mir die Show? lief am Sonntag im TV. Podcaster Tommi Schmitt (35), Sängerin Nina Chuba (25) und Komiker Kurt Krömer (49) lieferten sich mit der Wildcard-Gewinnerin Chanielle einen spannenden Kampf, um dem Moderator Joko Winterscheidt (45) im wahrsten Sinne des Wortes die Show zu stehlen. Aber wer konnte das Rennen am Ende für sich entscheiden? Mit nur einem Punkt Vorsprung zog Tommi ins Finale der TV-Show ein und stand Joko im Duell gegenüber. Mit drei Münzen, die den Moderator beim Lügen entlarven können, erspielte sich der Ex von Caro Daur (29) einen großen Vorsprung. Der brachte Tommi allerdings nichts – Joko konnte seine Show erfolgreich sichern und moderiert nächste Woche die zweite Folge.

Die Frage "In welchen Ländern liegt der Mount Everest?", beantwortet Tommi mit: "Nepal und Pakistan" und riskiert damit seine Chance auf den Sieg. Joko hingegen beantwortet die Quizfrage richtig und meint: Der Mount Everest liegt in Nepal und China. "Ich habe das Gefühl, dass das eine sehr gute Staffel für mich wird", resümiert er bei der Abmoderation seiner Show. Ob er damit recht behalten wird? Zuvor musste Kurt Krömer als Erstes die Bildfläche räumen. Die Wildcard-Kandidatin Chanielle folgte ihm kurze Zeit später. Nina Chuba erzielte in den Vorrunden nur einen Punkt weniger als Tommi, weshalb auch sie gehen musste.

In jeder Staffel von "Wer stiehlt mir die Show" gibt es einen neuen Cast, der aus drei Promis besteht und jede Folge um einen Gast erweitert wird. Wie kam die Besetzung der ersten Folge bei den Zuschauern an? Offenbar nicht so gut! "Die Wildcarderin versaut mir jetzt schon die Folge. Wie kann man so unlustig sein?", ärgerte sich ein Fan auf X. Ein anderer wiederum feiert die neue Promi-Besetzung tierisch: "Das Panel hat jetzt schon einen geilen Vibe zusammen. Die stellen das echt immer super zusammen."

Tommi Schmitt und Joko Winterscheidt bei "Wer stihelt mir die Show" im Jahr 2024

Joko Winterscheidt mit seinen "Wer stiehlt mir die Show?"-Gegnern

