Dümmste Staffel? Das sagen "Wer stiehlt mir die Show?"-Fans

Am Sonntag ist die neue Staffel von Wer stiehlt mir die Show? gestartet. Damit geht Joko Winterscheidts (45) beliebtes Quiz-Format bereits in die achte Runde. Dieses Mal sind als prominente Rategäste Sängerin Nina Chuba (25), Comedian Kurt Krömer (49) und Podcaster Tommi Schmitt (35) am Start. Doch die drei plus Wildcard-Gewinnerin Chanielle stellen sich in der ersten Folge etwas ungeschickt an. Bereits bei dem Spiel "Die leichten 5" glänzen die vier mit Unwissen, was die Zuschauer ziemlich nervt. "Dieses 'mit Absicht blöd sein' nervt schon gleich von Beginn an" oder "Die Wildcarderin versaut mir jetzt schon die Folge. Wie kann man so unlustig sein?", kommentieren zwei Fans auf X.

Joko selbst merkt bereits an, dass der neue Cast wohl nicht ganz so schlau ist. "Es ist jetzt schon die dümmste, aber auch die witzigste Staffel", gibt der 45-Jährige belustigt zu. Viele Fans sehen das auch so. "Feier die Staffel jetzt schon sehr", "Alles, was Kurt sagt, finde ich leider lustig" oder "Das Panel hat jetzt schon einen geilen Vibe zusammen. Die stellen das echt immer super zusammen", lauten wiederum viele positive Stimmen im Netz.

Mit Staffel acht geht das Erfolgsformat in eine neue Runde – und das könnte sich bald auch auszahlen, denn "Wer stiehlt mir die Show?" ist wieder einmal für einen Deutschen Fernsehpreis nominiert. In der Kategorie "Beste Unterhaltung Show" duelliert sich Jokos Show mit der ZDF-Sendung "Lass dich überwachen!" und der Tanzshow Let's Dance. Holt er damit Ende September etwa noch einen Award? Denn bereits 2021, 2022 und 2023 konnte er einen Preis mit nach Hause nehmen.

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

Getty Images Joko Winterscheidt im September 2022

