Wie hoch schätzt Eric Sindermann "EXATLON"-Gewinnchance ein?

Eric Sindermann (36) ist ein bekanntes Gesicht für alle Reality-TV-Fans. Zwar bleibt er dem Reality-TV treu, stellt sich aber dennoch einer neuen Herausforderung: Er wird bei der Show "EXATLON" teilnehmen. Promiflash hat nachgehakt: Wie hoch schätzt Eric seine Chancen auf den Sieg ein? "Hier sind absolute Granaten, und für mich heißt es: Ich bin wie ein Abstiegskandidat. [...] Ich sehe mich vom Niveau her nicht vorne. Ich muss hier jede Woche darum kämpfen, drinzubleiben, und das ist mein ganz, ganz großes Ziel", erklärt der Realitystar im Interview. Wenn Eric sich etwas wünschen könnte, dann wäre es vermutlich Folgendes: "Wenn ich drei Wochen drin bleibe, wäre ich sehr, sehr zufrieden. [...] So drei Wochen wären gigantisch, das würde auch von der Gage super passen."

Auch wenn Eric seine Chancen auf den Sieg eher gering einschätzt, erhofft er sich noch etwas anderes durch seine Teilnahme an der TV-Show. "Aber mein Ziel ist es, die Sportler trotzdem zu unterhalten, dass wir viel Spaß haben, und wenn ich am Ende des Tages auch ein bis zwei Freunde gewinne – auch für das weitere Leben – das wäre auch für mich ein Ziel", verrät der 36-Jährige gegenüber Promiflash. Mit solchen Absichten sei der selbst ernannte Modekönig noch nie in ein Format gegangen. Diese Show gibt ihm aber einen Grund dafür: "Sportler sind einfach was anderes als Realitystars und deswegen mag ich Sportler."

Bei der Sport-Show wird mindestens noch ein weiteres bekanntes Gesicht mitmachen: Andrej Mangold (37). Für den einstigen Rosenkavalier ist dieses Format nicht nur eine Herausforderung, sondern auch ein Reality-Comeback. Der Ex von Jennifer Lange (30) ist aber offenbar schon richtig voller Vorfreude, wie er gegenüber Bild verriet: "Es ist ein brutal herausforderndes Sport-Format und genau das Richtige für mich als Leistungs- und Ex-Profisportler."

RTL II Eric Sindermann bei "B:REAL - Echte Promis, echtes Leben"

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

