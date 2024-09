Wie geht es Eric Sindermann mit seiner "EXATLON"-Teilnahme?

Eric Sindermann (36) stellt sich einer neuen Herausforderung! Der selbst ernannte Modekönig nimmt an der Realityshow "EXATLON" teil, bei der sich sowohl Profisportler als auch Realitystars in sportlichen Wettkämpfen miteinander messen. Gegenüber Promiflash plaudert der TV-Star nun aus, wie ihm kurz vor den Dreharbeiten zumute ist. "Erst einmal ist es für mich eine Ehre, dass ich überhaupt genommen wurde, weil es ist natürlich schon krass. Hier sind absolute Granaten, Spitzensportler dabei, und das ist für mich natürlich eine riesige Herausforderung", gesteht der Handballer ehrlich und ergänzt: "Das wird für mich eine harte Nummer." Dennoch wolle er versuchen, mit guter Laune und Leichtigkeit an die ganze Sache heranzugehen.

Seine negativen Gedanken kann der Realitystar aber nicht ganz abschalten, wie er weiter erklärt: "Ich bin ehrlich, ich habe ein mulmiges Gefühl. Ich fühle mich so ein bisschen in meine Handball-Zeit damals zurückversetzt, weil [...] wenn ich mit wirklich richtigen Granaten wie hier so lange auf einem Punkt bin und das Niveau überall gleich hoch ist, neige ich manchmal dazu, nicht meine volle Leistung zu zeigen." Auf eine Kontrahentin freut sich der TV-Casanova dennoch besonders doll, wie er weiter verrät. "Am meisten gefreut habe ich mich auf Aneta (35), die DSDS gewonnen hat, weil ich die immer ganz cool fand", schwärmt er in den höchsten Tönen von der Sängerin.

Bei "EXATLON" handelt es sich um ein Reality-Format mit dem Schwerpunkt Sport, das sich international großer Beliebtheit erfreut. Ab dem 16. September wird das Format auch in Deutschland über die Fernsehbildschirme flimmern. Dann können die Fans sowohl Reality-Sternchen als auch waschechte Profisportler dabei zusehen, wie diese über mehrere Wochen hinweg zusammen in einem Camp leben. Dort müssen sie in den unterschiedlichsten körperlich und mental herausfordernden Einzel- und Teamchallenges gegeneinander antreten. Neben Eric nimmt auch Ex-Bachelor Andrej Mangold (37) die neue Herausforderung an.

Instagram / officialanetasablik Aneta Sablik, Sängerin

AEDT / ActionPress Andrej Mangold, Ex-Bachelor

