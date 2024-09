Mit dieser Show kehrt Andrej Mangold zurück ins Rampenlicht

Eine ganze Weile war es ziemlich ruhig um den ehemaligen Rosenkavalier Andrej Mangold (37). Nun kehrt er zurück ins Rampenlicht – dabei bleibt die Sportskanone aber ganz in ihrem Element. "Es ist ein brutal herausforderndes Sport-Format und genau das Richtige für mich als Leistungs- und Ex-Profisportler", verriet er gegenüber Bild und bestätigte damit seine Teilnahme an "EXATLON". Und er führte aus: "Es wird toll sein, wieder vor der Kamera zu stehen und das Ganze mit meiner Leidenschaft, dem Sport, verbinden zu können."

Bei der Show handelt es sich um ein Sport-Reality-Format, das bereits international große Erfolge feiern konnte. Der Sender Sport1 holt es jetzt auch nach Deutschland: Sowohl Profisportler als aus Reality-TV-Bekanntheiten treten dort über mehrere Wochen hinweg in unterschiedlichen, körperlich und mental herausfordernden Einzel- und Team-Challenges gegeneinander an. Außerdem leben die Kandidaten während der Dreharbeiten gemeinsam in einem Camp und werden rund um die Uhr von Kameras begleitet. Welche Teilnehmer dort ab Mitte September dieses Jahres sonst noch zu sehen sein werden, ist bisher noch nicht bekannt.

Über diese Neuigkeiten werden sich Andrejs Fans wohl besonders freuen – vor einigen Monaten meldete der Ex von Jennifer Lange (30) nämlich eine Social-Media-Pause an. Seit er in der Datingshow Der Bachelor im Jahr 2019 den begehrten Junggesellen gab, spielte sich sein Leben zu großen Teilen im Rampenlicht ab. Damit sollte erst einmal Schluss sein. "Ich werde mich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ein Handy-Detox machen", erklärte der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer gegenüber Bunte.

