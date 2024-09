Zweiter Todestag der Queen: Charles besucht Gottesdienst

Am heutigen Sonntag jährt sich ein trauriger Tag zum zweiten Mal: Am 8. September 2022 verstarb Queen Elizabeth II. im Alter von 96 Jahren. Anlässlich des unschönen Jubiläums gedenken ihr Sohn König Charles III. (75) und seine Frau Königin Camilla (77) der langjährigen britischen Monarchin. Unter anderem besuchen sie dazu an diesem Tag den Gottesdienst in Crathie Kirk, wo die verstorbene Königin regelmäßig betete. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, ist das royale Ehepaar während der Fahrt zur Kirche zu sehen. Trotz des unschönen Anlasses machen die beiden einen gefassten Eindruck.

Queen Elizabeth war bekannt für ihre unvergleichliche Stabilität und Loyalität. Sie war 73 Jahre lang mit Prinz Philip (✝99), dem Herzog von Edinburgh, verheiratet, den sie in ihrer Jugend kennenlernte und der 2021 verstarb. Schon im Juni 2022 soll sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben, sodass sie bei den Feierlichkeiten zu ihrem 70. Thronjubiläum hinter den Kulissen angeblich auf einen Rollstuhl angewiesen war. Einen Tag vor ihrem Tod sollen die königlichen Ärzte ihr geraten haben, sich auszuruhen und eine Sitzung mit ihrem Rat zu verschieben. Ihre Tochter Prinzessin Anne (74) war an ihrer Seite, als die Königin am nächsten Tag friedlich im Alter von 96 Jahren entschlief. Wie das Magazin damals berichtete, wurde das hohe Alter der Queen als Todesursache angegeben.

Seine ersten beiden Jahre als Herrscher waren für König Charles nicht nur von dem Tod seiner geliebten Mutter, sondern auch von weiteren besonderen Herausforderungen geprägt: Sowohl er als auch seine Schwiegertochter Prinzessin Kate (42) hatten Krebsdiagnosen erhalten, was zu einer zeitweisen Abwesenheit von öffentlichen Auftritten führte. Mittlerweile ist das britische Oberhaupt aber wohl auf dem Weg der Besserung: So plauderte laut Mirror erst kürzlich bei einem Termin aus, dass es Charles mittlerweile wieder "sehr gut" gehe.

Getty Images Queen Elizabeth im Juni 2022

Getty Images König Charles im September 2024

