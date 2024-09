Brustschmerzen: Harvey Weinstein muss notoperiert werden

Schockierende Nachrichten aus New York: Harvey Weinstein (72) lebt seit mehreren Jahren im Gefängnis. Diesen Aufenthalt muss der verurteilte Sexualstraftäter nun aber aufgrund dringlicher Gesundheitsbeschwerden verlassen. Wie sein Anwalt unter anderem gegenüber BBC News berichtet, wurde er mit Brustschmerzen in das Bellevue-Krankenhaus in New York City eingeliefert. Dort stehe dem ehemaligen Filmproduzenten eine dringende Not-OP bevor. Genauere Informationen zu seinem Zustand liegen bisher jedoch nicht vor.

Erst kürzlich berichtete eine Vertreterin des 72-Jährigen, dass er seit geraumer Zeit mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat. Er leidet unter anderem an Diabetes, Bluthochdruck und einer Spinalkanalstenose. Eine Klinik müsse Harvey daher des Öfteren aufsuchen. Sein Anwalt verglich seinen Zustand einst mit einem "Zugwrack". Nun sitzt er seit mehreren Monaten in einem Rollstuhl und zeigte sich zuletzt sogar mit abrasierten Haaren.

Wie ein Arzt gegenüber Mirror erklärte, sei es für ihn eine Überraschung, dass Harvey trotz seiner Krankheiten und dem Stress, dem er vor Gericht und mit all den Anklagen ausgesetzt ist, überhaupt noch lebt. "Ich bin überrascht, dass er überhaupt noch am Leben ist", äußerte sich Doktor Hinshelwood – immerhin mache Harvey zuletzt einen "sehr zerbrechlichen und ungesunden Eindruck".

Getty Images Harvey Weinstein bei einer Anhörung in Manhattan, Juli 2024

Getty Images Harvey Weinstein im Gerichtssaal im Mai 2024

