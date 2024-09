Event nach Unfall: Pax Jolie-Pitt zeigt Narben im Gesicht

Angelina Jolie (49) und ihr Sohn Pax (20) traten kürzlich bei der Premiere ihres Films "Without Blood" beim Toronto International Film Festival auf. Es war der erste rote Teppich für Pax seit seinem schweren E-Bike-Unfall im Juli in Los Angeles, bei dem er Kopfverletzungen erlitt. In einem eleganten schwarzen Anzug posierte er selbstbewusst mit seiner berühmten Mutter. Wenn man genauer hinschaut, sieht man einen schwarzen Gips an seinem Arm. Außerdem sind leichte Narben auf seiner Stirn zu erkennen.

Noch immer erholt sich Pax von dem schrecklichen Unfall, bei dem er zur Hauptverkehrszeit in Los Feliz mit einem Auto kollidierte, wie TMZ berichtete. Augenzeugen zufolge lag er zunächst reglos am Boden, bevor er beim Eintreffen der Sanitäter wieder zu Bewusstsein kam. Berichte über weitere, frühere Unfälle und Sorgen seiner Freunde um seine Sicherheit wurden ebenfalls bekannt. Angelina stand ihrem Sohn während dieser Zeit bei und unterstützte ihn, sowohl im Krankenhaus als auch bei seiner anschließenden Genesung.

Pax, der ursprünglich aus Vietnam stammt und im Alter von drei Jahren von der Schauspielerin adoptiert wurde, hat eine komplizierte Familiengeschichte hinter sich. Er und seine Geschwister Maddox (23), Zahara (19), Shiloh (18), Knox (16) und Vivienne (16) litten in der Vergangenheit unter Spannungen zu ihrem Vater Brad Pitt (60), insbesondere nach einem Zwischenfall auf einem Privatflug im Jahr 2016. Vier Jahre nach dem Vorfall teilte Pax heftig gegen seinen Vater auf Instagram aus.

Pax Thien Jolie-Pitt, Sohn von Brad Pitt und Angelina Jolie

Angelina Jolie, Schauspielerin

