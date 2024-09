Nach Scheidung: Ließ sich J.Lo etwa Ben-Tattoo entfernen?

Jennifer Lopez (55) hat scheinbar ihr Partnertattoo mit Ben Affleck (52) entfernen lassen – nur kurz nachdem die Sängerin die Scheidung eingereicht hat. Im Jahr 2022 hatte das Hollywood-Paar nach einer jahrzehntelangen On-off-Beziehung geheiratet. Nach monatelangen Gerüchten um ein Liebes-Aus bestätigte die Sängerin am zweijährigen Jubiläum ihrer großen Hochzeitsfeier in Georgia im August, dass sie sich von ihrem dritten Ehemann getrennt hat. Jetzt trug die zweifache Mutter auf dem roten Teppich des Toronto International Film Festivals ein gewagtes Cut-Out-Kleid, das aufmerksame Fans stutzig machte: Ihnen fiel nämlich auf, dass das Tattoo auf J.Los Rippen überdeckt war, das einst für die Liebe zwischen den beiden Stars stand.

Das Liebes-Tattoo, ein Unendlichkeitssymbol mit den ineinander verschlungenen Namen des Paares, hatten die beiden an ihrem ersten Valentinstag als Ehepaar stechen lassen. Auf dem Festival trug Jennifer ein gewagtes Kleid, das die Stelle deutlich zeigte, an der das Tattoo früher prangte. Auf X teilten Fans Fotos von J.Lo auf dem roten Teppich und spekulierten, dass sie die Körperverzierung als Zeichen der endgültigen Trennung entfernt habe. Ein offizielles Statement von Jennifers Vertretern gibt es bisher nicht.

Die Beziehung von Ben und Jennifer gleicht einer Achterbahnfahrt: Nach ihrer ersten Verlobung im Jahr 2004, die kurz vor der Hochzeit aufgelöst wurde, heiratete Ben Jennifer Garner (52) und J.Lo gründete eine Familie mit Marc Anthony (55). Ihre Wege kreuzten sich viele Jahre später wieder – und dabei funkte es nochmal ordentlich. Ben und Jennifer verlobten sich erneut im April 2022 und feierten ihre Liebe mit zwei Hochzeiten, einer in Las Vegas und einer zweiten in Georgia. Anfang dieses Jahres brodelte die Gerüchteküche, da alles auf eine Trennung der Mega-Stars hindeutete. Ende August bestätigte die "On The Floor"-Interpretin diese dann mit dem Einreichen der Scheidung.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Jahr 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Meint ihr, J.Lo wird sich dazu noch persönlich zu Wort melden? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nee, ich denke eher nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de