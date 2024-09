Nach Trennung: Kevin Njie steigt in den Fame-Fighting-Ring

Im November ist es wieder so weit: Das große Boxevent Fame Fighting von Eugen Lopez geht in die nächste Runde. Kevin Njie (28) war bereits im vergangenen Jahr ein Teil davon und scheint dabei Blut geleckt zu haben – denn wie jetzt auf Instagram bekannt gegeben wird, hat der Too Hot To Handle-Star den Vertrag für seinen nächsten Kampf unterschrieben! "Letztes Jahr überzeugte er mit einem Sieg nach Punkten und stellt sich dieses Jahr der neuen Herausforderung!", heißt es in dem Beitrag.

Die Vorbereitung auf das Event tut Kevin bestimmt gut. Vergangenen Monat machte seine einstige Freundin Emely Hüffer (28) nämlich die Trennung des eigentlichen Traumpaares öffentlich. Nachdem Fans schon einige Wochen spekuliert hatten, dass die zwei getrennte Wege gehen, erklärte die Influencerin in ihrem Podcast "Hot Soul": "Ich dachte mir, ich reiße einfach mal das Pflaster ab. Kev und ich sind getrennt. [...] Ich weiß, es gab viele Fragen, aber ich war noch überhaupt nicht bereit, diese Realität in meinen Kopf reinzusetzen."

Zur Trennung äußerte sich der 28-Jährige bisher nicht. In nächster Zeit wird er aber vermutlich auch damit beschäftigt sein, seine Boxfähigkeiten weiter auszubauen und sich auf seinen Gegner einzustellen – der bis dato noch nicht bekannt ist. Im vergangenen Jahr stieg Kevin gegen Love Island-Bekanntheit Nicolas Nizou in den Ring und gewann das Duell mit einem klaren Punktevorsprung. Dieses Jahr hat er sich aber ein höheres Ziel gesetzt. "Dieses Mal will er mit einem K. O. alle offenen Fragen schließen!", wird in dem Instagram-Post betont.

Instagram / emskopf Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot To Handle"-Stars

Instagram / kevin.njie Kevin Njie im November 2023

