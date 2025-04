Yeliz Koc fordert Eva Benetatou zu Fame-Fighting-Kampf raus

Es wird hitzig im Reality-TV-Universum! Evanthia Benetatou (33) schoss in einem Video gegen ihre Hater – auch gegen Yeliz Koc (31). Und genau diese fordert sie nun in einem Instagram-Video heraus: Sie will mit Eva in den Fame Fighting-Ring steigen. "Leute, ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass ich das jetzt ausspreche, aber: Ich möchte im Ring stehen – und das mit Eva!", teilte die ehemalige The 50-Teilnehmerin ihren Followern mit. "Ich möchte einfach für Samira, für alle betrogenen Frauen da draußen, es Eva zurückzahlen", kündigt Yeliz an.

"Wenn du Bock hast, Eva, dann sehen wir uns im Ring", erklärte Yeliz abschließend. Na, ob Eva sich darauf einlässt? Vor wenigen Stunden teilte diese noch ein Video, in dem sie gegen ihre Kritiker austeilte. "Eigentlich bin ich ja total schüchtern und zurückhaltend, aber wenn es um Männer geht. Ach ja, da habe ich alle drei Monate einen neuen. Mal ist es der Yasin, mal ist es der Jannik, mal ist es auch der Paco und auch mal der Vater meines Kindes. [...] aber Eva, die Eklige", äffte sie beispielsweise darin Yeliz nach.

Auslöser für all das Drama ist Evas Bestätigung auf das, was in den vergangenen Tagen heiß spekuliert wurde: Sie hatte tatsächlich etwas mit Serkan Yavuz (32). Dieser ist inzwischen Single, nachdem sich seine Frau Samira (31) von ihm trennte – eben weil er untreu war. In einem Statement erklärte Eva, was zwischen ihr und Serkan lief. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag", gestand die 33-Jährige darin.

Yeliz Koc, Influencerin

Eva Benetatou, Influencerin

