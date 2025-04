Can Kaplan fordert Serkan Yavuz zu Fame-Fighting-Kampf raus

Dass Serkan Yavuz (32) seine Frau Samira (31) mit Eva Benetatou (33) betrogen hat, lässt auch Can Kaplan nicht kalt. "Ich bin der Typ, dessen Ex im Fernsehen öffentlich fremdgegangen ist. Ich weiß also ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn dein Partner dich öffentlich betrügt", erklärt der Blondschopf auf Instagram und macht dem in Ungnade gefallenen Realitystar ein Angebot: "Das ist eine offizielle Kampfherausforderung an dich, Serkan. Lass uns kämpfen. Stell dich deinen Taten und sei einmal ein richtiger Mann."

Der Ex-Freund von Walentina Doronina (24) hat sich schon genau überlegt, unter welchen Bedingungen das Duell stattfinden könnte. Der ehemalige Sommerhaus-Bewohner möchte im Rahmen eines Fame-Fighting-Events mit Serkan in den Ring steigen. Er bietet an, eine Gewichtsklasse unter seinem Gegner zu kämpfen und ihm seine gesamte Gage zu überlassen, falls der zweifache Vater gewinnen sollte. Wenn Can am Ende als Sieger dasteht, wolle er den gesamten Gewinn Samira zukommen lassen.

Auch Walentina und Cans Beziehung war von Turbulenzen geprägt. Nachdem die Blondine behauptet hatte, dass ihr Ex-Partner gewalttätig gewesen sei, lieferten sie sich eine Schlammschlacht im Netz. Wenige Monate später wurden in der neuesten Staffel von Germany Shore Szenen ausgestrahlt, die zeigten, wie die TV-Bekanntheit ihrem damaligen Freund fremdging. Für Can ist es heute deshalb keine Überraschung, dass die 24-Jährige öffentlich Eva den Rücken gestärkt hat. "Und natürlich nimmt meine Ex sie in Schutz, denn Fremdgeher unterstützen Fremdgeher", meinte der ausgebildete Bankkaufmann im Netz.

RTL Serkan und Samira Yavuz, Sommerhaus-Gewinner 2023

Panama Pictures / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

