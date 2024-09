Ohne Prinz Harry: Herzogin Meghan überrascht bei Eröffnung

Herzogin Meghan (43) glänzte bei der Eröffnung einer Buchhandlung in Summerland – und das ohne ihren Gatten Prinz Harry (39)! Stattdessen war sie in Begleitung von Oprah Winfrey (70) in der kleinen Buchhandlung mit dem Namen "Godmothers" nahe ihrer Villa in Montecito, Kalifornien, erschienen. Wie Bilder auf dem offiziellen Instagram-Account der Sussexes zeigen, hielt die 43-Jährige in einem stilvollen, marineblauen Smoking-Overall auf dem Event sogar eine Rede.

Neben Meghan und Oprah waren auch andere prominente Gäste wie die Autorinnen Laura Lynne Jackson und Shaka Senghor sowie Astrologin Jennifer Freed und die Mitbegründerinnen des Ladens, Jennifer Rudolph Walsh und Victoria Jackson, anwesend. Harry war zwar nicht persönlich dabei, doch seine Memoiren "Reserve" aus dem Jahr 2023 fanden ihren Platz in der Rubrik "Heimatautoren". Meghan selbst hat ebenfalls einen Beitrag mit ihrem Kinderbuch "The Bench" geleistet. "Wir feiern die Autoren unserer Heimatstädte, als wären sie unsere Helden, denn für uns sind sie es", erklärte Jennifer Rudolph Walsh während der Eröffnung.

Seit dem Rückzug von ihren königlichen Pflichten im Jahr 2020 leben Harry und Meghan in Montecito, unweit von Talkmasterin Oprah. Das Paar hat seitdem zahlreiche Interviews und Dokumentationen veröffentlicht, um ihre Sicht auf das Leben hinter den Palastmauern darzulegen. Derzeit bereitet sich Meghan auf ein ganz neues Projekt vor – den Start ihrer neuen Lifestyle-Marke "American Riviera Orchard", die eine breite Palette von Produkten, von Tafelgeschirr bis hin zu Feinkostprodukten, auf den Markt bringen will. Doch das gestaltet sich nicht so einfach wie gedacht, denn erst vor wenigen Tagen kam heraus, dass Meghans Markenantrag abgelehnt wurde.

