Skandal-Aussagen: Luke Mockridge aus weiterer Show gecancelt

Luke Mockridge (35) hat erneut schlechte Nachrichten zu verkraften. Nur kurze Zeit nach seinen umstrittenen Witzen über behinderte Sportler musste ein geplanter Auftritt des Komikers kurzfristig abgesagt werden. Am Sonntagabend sollte Mockridge bei einer Show des "Nightwash"-Programms in Paderborn auftreten, jedoch strich der Veranstalter den gebürtigen Bonner aus dem Programm, wie Bild nun berichtet. In der Show, bei der Comedians wie Enissa Amani (42), Atze Schröder (58) und Chris Tall (33) in Waschsalons auftreten, wird Luke vorerst nicht mehr auf der Bühne zu sehen sein.

In der vergangenen Woche sorgte der Comedian mit einem äußerst umstrittenen Kommentar im Podcast "Die Deutschen" über Paralympics-Athleten für Entsetzen. Der 35-Jährige witzelte: "Es gibt Menschen ohne Beine und Arme, die wirft man in ein Becken – und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen." Die diskriminierende Aussage führte zu einem Shitstorm in den sozialen Medien. Der Fernsehsender Sat.1 reagierte bereits und setzte die geplante Ausstrahlung seiner neuen Show "Was ist in der Box?" auf unbestimmte Zeit aus.

Trotz einer Entschuldigung auf seinen Social-Media-Kanälen findet sich Luke inmitten eines ausgewachsenen Shitstorms wieder. Besonders Kristina Vogel (33) zeigte sich auf Instagram empört über die Aussagen des Comedians. In ihrer Story fand sie klare Worte und wetterte: "Unfassbar, dass es immer noch Leute gibt, die so eine menschenverachtende Sch**ße erzählen und behinderte Menschen einfach niedermachen!" Viele weitere Promis, unter anderem Moderator Thore Schölermann (39) und TV-Hundetrainer Martin Rütter (54) schließen sich dieser Meinung an und positionieren sich klar gegen den 35-Jährigen.

