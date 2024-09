Taylor Swift und Travis Kelce ganz verliebt bei den US Open

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) besuchten am Samstag gemeinsam bei den US Open das Herren-Einzelfinale zwischen Taylor Fritz und Jannik Sinner. Wie Fotos zeigen, scheint das berühmte Paar das Match und seine Zweisamkeit in vollen Zügen genossen zu haben. Auf den Schnappschüssen liegen sie einander in den Armen oder lachen herzhaft in den Rängen. Auch ihre Outfits waren zum Teil aufeinander abgestimmt. Während die Sängerin zu ihren berühmten roten Lippen ein rot-weißes Kleid kombinierte, entschied sich der Footballer für ein weißes Poloshirt mit einer passenden Strickjacke, auf der sich rote und grüne Streifen befanden. Seinen Look rundete ein Fischerhut von Gucci in denselben Farben ab.

Das prominente Paar genoss ein ereignisreiches Wochenende in New York City. Am Freitag besuchten sie das bekannte Restaurant Lucali in Brooklyn. Am darauffolgenden Tag nahmen sie an der Hochzeit von Model Karen Elson (45) und Kunstkurator Lee Foster in den legendären Electric Lady Studios teil, wo Taylor viele ihrer Songs aufgenommen hat. Freunde von Taylor und Travis wünschen sich, dass die beiden womöglich selbst bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung wagen. "Ihre Freunde hoffen, dass eine Verlobung in der Zukunft eine sichere Sache ist", plaudert ein Insider gegenüber Us Weekly aus. Vor wenigen Tagen hatten allerdings Gerüchte um eine Trennung die Runde gemacht – die wurden jedoch bereits von einem Sprecher dementiert.

Taylor und Travis sind seit 2023 offiziell ein Paar und versuchen, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. Taylor unterstützt ihren Freund regelmäßig bei seinen Spielen und während der aktuellen Pause von Taylors "The Eras"-Tour wolle der Popstar seine freie Zeit mit dem NFL-Star nutzen. "Sie konzentriert sich wirklich darauf, in den nächsten paar Monaten, die sie freihat, wieder zur Normalität zurückzukehren, nachdem sie eine verrückte Reise mit der Tournee hinter sich hat", erklärte ein Tippgeber ebenfalls im Gespräch mit Us Weekly.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im September 2024

