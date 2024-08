Baldiger Antrag? Travis Kelce soll den perfekten Ring haben

Läuten da etwa bald die Hochzeitsglocken? Travis Kelce (34) hat angeblich den perfekten Verlobungsring gefunden, um Taylor Swift (34) einen Heiratsantrag zu machen. Ein Insider verrät The US Sun, dass der Star der Kansas City Chiefs die vergangenen Monate damit verbracht hat, weltweit nach dem idealen Ring für seine Liebste zu suchen. Der Footballspieler soll mehr als 40 Juweliere besucht und über 100 Zoom-Calls und Meetings mit Schmuckexperten gehabt haben, um das perfekte Stück zu finden. "Er wollte das Beste für seine Lady und wollte zeigen, wie sehr er sie liebt", äußert sich die Quelle. Offenbar war der Sportler auch erfolgreich: "Er hat endlich den Ring gefunden, von dem er sicher ist, dass sie ihn lieben wird."

Den Berichten zufolge hat Travis schließlich in Paris an der berühmten Place Vendôme das richtige Schmuckstück gefunden. Unter Beratung von Experten und engen Freunden des Paares hat er den Ring selbst sorgfältig zusammengestellt – der soll umgerechnet über 200.000 Euro wert sein. Angeblich war das wohl nicht das einzige Geschenk, für das Travis tief in die Tasche griff: Der Footballer soll der Sängerin auch Kleidung des deutschen Designers Jil Sander (80) im Wert von umgerechnet fast 55.000 Euro gekauft haben, um ihr seine Liebe und Zuneigung zu zeigen.

Taylor und Travis sind mittlerweile seit knapp einem Jahr ein Paar und zeigen immer wieder gerne in der Öffentlichkeit, wie sehr sie sich lieben. Doch trotz der aufsehenerregenden Berichte über die opulenten Geschenke und den offenbar gefundenen Verlobungsring scheint alles nicht so eindeutig zu sein. Erst vor wenigen Tagen berichtete InStyle, dass ein Pressesprecher von Travis zu den Spekulationen Stellung nahm und eindeutig erklärte, dass es "keine offiziellen Verlobungspläne gibt." Ebenso betonte eine Quelle gegenüber Us Weekly, dass Travis derzeit nicht beabsichtige, den großen Schritt zu wagen: "Er hat keine Pläne, sich in naher Zukunft mit Taylor zu verloben. Das steht nicht auf seinem Schirm. Heirat ist etwas, das er sehr ernst nimmt und nichts, in das er sich einfach unüberlegt hineinstürzt."

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Backgrid / Action Press Taylor Swift und Travis Kelce in New York

