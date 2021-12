Was ist zwischen Megan Barton-Hanson (27) und James Lock nur vorgefallen? Nach monatelangen Spekulationen bestätigte die UK-Love Island-Bekanntheit im Oktober mit einem süßen Pärchenfoto im Netz, dass sie mit dem "The Only Way Is Essex"-Star in einer Beziehung ist. Doch Anfang Dezember machten plötzlich Trennungsgerüchte die Runde: Die Turteltauben sollen sich total gestritten haben. Bislang haben sich die beiden nicht dazu geäußert, doch nun gibt es neue Hinweise, die auf ein Liebes-Aus hindeuten: Megan teilte einen kryptischen Post im Netz!

In ihrer Instagram-Story teilte die Podcasterin nun ein Zitat: "Von den falschen Leuten umgeben zu sein, macht dich nicht weniger einsam", lauteten die Worte. Darunter stimmte Megan dem Verfasser zu. "Ist das nicht die Wahrheit?", schrieb sie und fügte zusätzlich ein klatschendes Emoji hinzu. Ob dieser Beitrag wohl an den 34-Jährigen gerichtet war?

James veröffentlichte auf seinem Instagram-Account ebenfalls ein paar kryptische Zeilen. "Im Leben geht es um Lektionen. Wenn du nicht lernst, dann bist du ein Narr. Kenne deinen Wert", schrieb er unter ein Foto von sich. Weitere Informationen gab er allerdings nicht preis. Glaubt ihr, die beiden äußern sich noch zu der angeblichen Trennung? Stimmt in der Umfrage ab.

Instagram / meganbartonhanson_ Megan Barton-Hanson, Reality-TV-Star

Getty Images Megan Barton Hanson und James Lock

Getty Images Megan Barton-Hanson, Reality-TV-Star

