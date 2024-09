Unter einer Bedingung würde Prinz Harry den Royals aushelfen

Zwischen Prinz Harry (39) und seiner royalen Verwandtschaft herrscht seit Jahren Eiszeit. Ein Insider aus dem Umfeld des abtrünnigen Prinzen erklärte nun jedoch gegenüber Mirror, dass der Rotschopf bereit wäre, seiner Familie "auszuhelfen", sollte ihn sein Vater König Charles (75) um Hilfe bitten. In diesem Fall würde der Wahl-Amerikaner jedoch im Vorfeld eine Entschuldigung von seinem Bruder Prinz William (42) erwarten. Allerdings soll sich Harry im Klaren darüber sein, dass das für seinen älteren Bruder nicht infrage kommt. Der Kronprinz soll nämlich angedeutet haben, dass es "keine Chance" gäbe, Harry nach der Veröffentlichung seines Buches "Spare" wieder in die Familie aufzunehmen.

Ende August trafen die beiden zerstrittenen Brüder erstmals wieder aufeinander. Beide besuchten die Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes (✝82). In dieser Zeit wohnte Harry jedoch nicht bei der königlichen Familie, sondern kam bei der Familie seiner Mutter, Prinzessin Diana (✝36), unter. Laut Mirror stellte ihm Dianas Bruder Charles Spencer (60) in Althorp, dem Stammsitz der Familie, eine Übernachtungsmöglichkeit.

Angeblich sucht Harry aber derzeit selbst eine Bleibe in der Nähe des Palastes. Wie Bild berichtete, soll der 39-Jährige enge Freunde mit der Immobiliensuche beauftragt haben. William soll von Harrys Plänen jedoch alles andere als begeistert sein. "William ist alarmiert, seitdem er von den Umzugsplänen seines Bruders erfahren hat. Er will mit Harry nichts mehr zu tun haben. Harry als möglicher Nachbar in Windsor ist für William ein Albtraum. Windsor ist eine kleine Stadt und da läuft man sich ständig gewollt oder ungewollt über den Weg", berichtete ein Insider dem Blatt.

Getty Images Charles Spencer und Prinz Harry im Juli 2021

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

