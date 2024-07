Simone Holtznagel und Jono Castano gehen getrennte Wege!

Schon seit einer Weile vermuten die Fans, dass es zwischen Simone Holtznagel (31) und Jono Castano kriseln könnte. Nun ist es offiziell! Wie Daily Mail berichtet, bestätigt der Fitnesstrainer: Er und Simone haben sich getrennt. Jono verrät außerdem, dass das australische Model und er vor etwa neun Wochen gemeinsam zu dem Entschluss gekommen seien, ab sofort getrennte Wege zu gehen.

Am Montag machte Simone bereits eine mysteriöse Andeutung auf Instagram, als sie Worte wie "nach vorne schauen" in ihrer Story teilte. Aufmerksame Fans des Paares bemerkten, dass die beiden sich schon seit geraumer Zeit nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit zeigen. In den sozialen Netzwerken ist es verdächtig still um Simone und Jonos Beziehung geworden. Im vergangenen April postete Simone zuletzt einen Beitrag, auf dem auch Jono zu sehen ist. Auch auf dem Profil des Personal Trainers gab es seit Mai keine neuen Schnappschüsse seiner Liebsten zu sehen.

Simone bestätigte ihre Liebe zu Jono im Juni 2022, nachdem die beiden knutschend gesichtet wurden. Kurz darauf sendete die Beauty ihrem Schatz eine Liebeserklärung im Netz. Sie teilte ein Pärchenbild von sich und Jono und betitelte es mit den Worten "Mein Liebster". Das Beziehungs-Aus kommt nur wenige Monate, nachdem das Paar seine erste gemeinsame Tochter Gia auf der Welt begrüßen durfte.

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und Jono Castano

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel, Model

