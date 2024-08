Nach Trennung: Simone Holtznagel erzieht Tochter Gia alleine

Vor rund einem Monat gaben Simone Holtznagel (31) und Jono Castano ihre Trennung bekannt. Seither ist das Model offenbar allein für die Erziehung ihrer kleinen Tochter Gia verantwortlich: Als Simone im Interview mit Women's Health über das Muttersein spricht, erwähnt sie ihren Ex nämlich mit keiner Silbe. Auf die Frage, welcher Aspekt des Mutterseins am überraschendsten für sie sei, entgegnet die Blondine: "Positiv: Ich schaffe das allein. Negativ: Ich mache das allein."

Ihr neues Leben als Single-Mama sei für Simone nicht so herausfordernd, wie sie zuvor angenommen hatte. Trotz der ganz normalen Schwierigkeiten, die das Muttersein mit sich bringt, beschreibt das Model ihr Elterndasein als "absolute Freude". Und falls Simone dann doch mal an ihre Grenzen stößt, hat sie ihre eigene Herangehensweise, wieder Kraft zu schöpfen: "Jeden Tag sage ich mir: 'Das ist der letzte Tag, an dem sie so klein ist' und das hilft mir dann, selbst die kleinsten oder schwierigsten Momente in vollen Zügen zu genießen."

Die Trennung von Simone und Jono deutete sich schon seit einer Weile an. Nachdem wochenlang gemunkelt worden war, ob es bei dem Paar womöglich kriselt, bestätigte der Fitnesstrainer gegenüber Daily Mail die Trennungsgerüchte. In diesem Zuge gab er dann auch zu, dass er und das australische Model schon neun Wochen zuvor die gemeinsame Entscheidung gefällt hatten, getrennte Wege zu gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und ihre Tochter Gia

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneholtznagel Simone Holtznagel und Jono Castano

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Simones Sichtweise auf das alleinige Muttersein? Total bewundernswert! Sie wirkt sehr stark und positiv. Ich habe eine andere Einstellung dazu. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de