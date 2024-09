Urlaubsfotos: Hier turtelt Kim Gloss mit ihrem Mann Alex

Kim Gloss (32) lässt ihre Community an ihrer sonnigen Reise teilhaben! Die deutsche Sängerin und ihr Mann Alexander Beliaikin urlauben gerade auf der Insel Ibiza. Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht die einstige DSDS-Kandidatin jetzt diese Schnappschüsse. Auf einem Foto posiert Kim beispielsweise mit ihrem Alex vor Palmen für die Kamera: Dabei trägt das Paar elegante Looks in Schwarz. Auf einem weiteren Bild stehen die beiden auf einem Balkon – der stolze Vater legt seiner Frau seine Hand dabei liebevoll die Hand um die Hüfte.

Aber damit nicht genug! Neben den Pärchenfotos teilt Kim auch einige Pics, auf denen sie in knappen Bikinis zu sehen ist. Auf einer Aufnahme liegt die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin beispielsweise auf einer Sonnenliege am Strand – und dabei hüllt sie ihre Kurven nur in einen knappen silberfarbenen Bikini. Den Urlaubslook rundet sie mit einer großen Sonnenbrille mit silberfarbenem Rahmen ab.

Kim und Alex gehen schon seit einigen Jahren Hand in Hand durchs Leben. Die beiden krönten ihre Liebe im Sommer 2021 mit ihrer Hochzeit. Rund ein Jahr später durften die Sängerin und der Unternehmer dann ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen: Ihre kleine Tochter, die auf den klangvollen Namen Golda hört, machte das Glück der beiden perfekt.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Ibiza-Urlaub, September 2024

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und ihr Mann Alexander im September 2024 auf Ibiza

Wie gefallen euch die Urlaubsfotos von Kim und Alex?



