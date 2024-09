Vor Geburt: So genossen Chris Pratt und Katherine den Sommer

Für Katherine Schwarzenegger (34) und ihren Mann Chris Pratt (45) endet der letzte Sommer mit nur zwei Kindern. Die Autorin und der Schauspieler erwarten aktuell ihr drittes gemeinsames Kind. Vor der Geburt genossen die beiden die letzten sommerlichen Tage mit ihrer Familie. Dazu teilte Katherine eine Serie von Fotos auf Instagram. Auf den Schnappschüssen sind vor allem ihre beiden Töchter Lyla Maria und Eloise Christina zu sehen. Doch auch Oma Maria Shriver (68) besuchte die Familie augenscheinlich und relaxte mit ihren Enkeltöchtern am Strand. "Sommer 2024, das war es", schreibt die werdende Mama zu den süßen Aufnahmen.

Die ruhige Zeit zu viert ist für Katherine, Chris und ihre Sprösslinge schon bald vorbei. Die Schriftstellerin bewies bereits vor wenigen Wochen, dass es bis zur Ankunft ihres Babys gar nicht mehr so lange dauern wird. Dazu teilte Katherine einige Bilder im Netz, die sie bei einem Spaziergang mit ihrer Mutter Maria zeigt. Dabei präsentierte sie stolz ihren schon recht großen Babybauch, gekleidet in einem trägerlosen blauen Top und einem weißen Überwurf aus Leinen. Ob sie und Chris sich auch dieses Mal wieder über ein Mädchen freuen dürfen, ist bisher noch ein gut gehütetes Geheimnis. Details zu ihrer Schwangerschaft hält die Tochter von Arnold Schwarzenegger (77) bislang komplett privat.

Katherine und Chris gehen bereits seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Ein Jahr später läuteten bei der Bloggerin und dem Filmstar die Hochzeitsglocken. Zu ihrem Jubiläum schwärmte der Guardians of the Galaxy-Darsteller ganz niedlich von seiner Auserwählten. "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine Süße! Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spaß, den du in mein Leben gebracht hast", schrieb der 44-Jährige auf Social Media. Und schon bald dürfen sich Chris und Katherine stolze Eltern von drei Kindern nennen.

Instagram / katherineschwarzenegger Maria Shriver mit ihren beiden Enkeltöchtern

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt

