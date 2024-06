So süß feiert Chris Pratt seinen Hochzeitstag mit Katherine!

Chris Pratt (44) ist mit Katherine Schwarzenegger (34) überglücklich. Die zwei Hollywoodstars sind nun seit fünf Jahren verheiratet. Über das Jubiläum freut sich der Guardians of the Galaxy-Darsteller auf Instagram: "Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine Süße! Fünf Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich danke dir so sehr für die Freude, die Stabilität und den Spaß, den du in mein Leben gebracht hast." Dazu teilt er ein niedliches Foto der beiden vom Beginn ihrer Beziehung. Darauf posieren sie in schicken Outfits und lächeln glücklich in die Kamera.

Chris und Katherine hatten 2019 in einer privaten Zeremonie in Montecito geheiratet. Auf Social Media schwärmte der 44-Jährige danach von der Feier: "Es war sehr persönlich, bewegend und emotional. Wir fühlen uns so gesegnet, dieses neue Kapitel unseres Lebens zu beginnen." Einen besonderen Dank richtete der Schauspieler an den Designer Giorgio Armani (89). Der Italiener hatte das Brautpaar damals mit ihren maßgeschneiderten Outfits ausgestattet.

Bevor der US-Amerikaner seine jetzige Ehefrau kennenlernte, war er in einer Beziehung mit Anna Faris (47) gewesen. Mit dem "Scary Movie"-Star hat er auch ein gemeinsames Kind – Söhnchen Jack. Zwischen seiner Ex-Frau und der Tochter von Arnold Schwarzenegger (76) soll glücklicherweise ein gutes Verhältnis herrschen. "Sie ist einfach erstklassig. Ich liebe die Art, wie sie mit Jack umgeht", verriet die 47-Jährige im Interview mit People. Auch mit Chris verstünde sich die Schauspielerin wieder so gut, dass sie sogar kein Problem damit hätte, Feiertage gemeinsam zu verbringen.

Getty Images Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger, 2023

Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

