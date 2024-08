Mit Mama: Katherine Schwarzenegger zeigt strahlend Babybauch

Katherine Schwarzenegger (34) strahlt vor Glück. Die Autorin genießt gerade ihre dritte Schwangerschaft und teilt auf Instagram eine Reihe von Fotos: "Wir haben uns unseren Weg an die Ostküste gebahnt. Schaut euch die weiteren Bilder an, wenn ihr den Star der Show sehen wollt." Auf dem ersten Schnappschuss steht die Frau von Chris Pratt (45) lächelnd neben ihrer Mutter Maria Shriver (68). Dabei trägt sie ein nur zur Hälfte hochgezogenes Kleid, das ihren Babybauch wunderbar zur Geltung bringt. Ein weiteres Bild zeigt Maria mit einem Sonnenhut, während das letzte Foto den "Star der Show" enthüllt. Was damit gemeint ist: ein großer Becher Kaffee.

Die Follower können von Katherines süßem Post nicht genug bekommen. Ein Social-Media-Nutzer schreibt: "Ihr seht beide so süß aus! Plus der Babybauch." Ein anderer fügt hinzu: "Das ist ja das Niedlichste überhaupt!" Katherine und ihr Ehemann Chris bestätigten nach zahlreichen Gerüchten im Juli selbst, dass sie ihr drittes Kind erwarten. Damals teilte der Jurassic World-Star ein Foto von seiner Liebsten im Netz, auf dem bereits ein deutlicher Babybauch zu sehen ist. Das Paar, das 2019 geheiratet hatte, hat bereits zwei gemeinsame Töchter: Lyla, geboren im August 2020, und Eloise, die im Mai 2022 zur Welt kam.

Katherine, die aus einer großen Familie stammt, hat gegenüber Us Weekly bereits angedeutet, dass sie und Chris sich noch mehr Kinder vorstellen könnten: "Ich liebe die Idee, viele Kinder und eine große Familie um mich zu haben." In Sachen Erziehung schaue das Paar oft zu Katherines Mutter Maria auf. Für Katherine sei sie ein Vorbild und genieße ihre neue Rolle als Oma sehr. Auch Großvater Arnold Schwarzenegger (77) sei vom Nachwuchs begeistert – beide verbrächten gerne Zeit mit ihren Enkelkindern.

Instagram / katherineschwarzenegger Maria Shriver im August 2024

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, Februar 2024

