Darum stritt "Beauty & the Nerd"-Salvo wegen seines Betts

In der vierten Folge von Beauty & the Nerd fing Salvatore Vassallo wegen der Bettenverteilung einen Streit mit Kim Virginia Hartung (29) an. Promiflash erklärte der Ex von Christina Dimitriou (32) warum es zum Zoff kam. "Ich lass nicht zu, dass Kim ihren fetten Hintern auf Lindas Bett pflanzt. Kim kommt gegen mich absolut nicht an, wenn ich was will, hole ich es mir", stellte er klar. Außerdem habe Salvo Linda Nobats (29) letzten Wunsch vor ihrem Exit erfüllen wollen: Dieser lautete, dass er sich das Bett nehmen soll. Gesagt, getan – davon konnte ihn auch Kim nicht abbringen. "Da kann eine Kim leider auch nichts dran ändern, mit ihrer lächerlichen und schlechten Boss-Queen-Masche", machte der Realitystar abschließend deutlich.

Vor dem Zoff mussten Linda und Pierre die Show verlassen. Der Mittelalter-Nerd versprach Kim daraufhin eigentlich das Kingsizebett. Doch keine Chance dank Salvo. "Du wirst das nicht haben, weil ich das nehme", stellte er direkt klar. Gefallen ließ sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin das aber nicht – sie teilte gegen ihren Kollegen aus. "Du bist auf jeden Fall die größere Prinzessin, das passt zu dir", meckerte Kim.

Dabei verstanden sich Salvatore und Kim zu Beginn der vierten Folge noch recht gut. Zwischen ihnen gab es sogar einen kleinen Intim-Talk. Gegenüber Promiflash lässt der Ex on the Beach-Kandidat das Ganze Revue passieren: "Kim hat mich neugierig gefragt, da sie mich als Typ Mann absolut nicht einschätzen kann und ich mich ihr gegenüber auch nicht geöffnet habe." Daraufhin habe er seiner Mitstreiterin erklärt, wie er es im Bett mag. "Ich hab auch dazu gesagt, dass mein Sex relativ normal ist und dass ich einer der wenigen Männer bin, der die Frau gerne verwöhnt", berichtete er.

ProSieben Kim Virginia Hartung bei "Beauty & The Nerd"

ProSieben Salvatore Vassallo, "Beauty & The Nerd"-Kandidat

