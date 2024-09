Diese Angewohnheit nervt Cheyenne Ochsenknecht an ihrem Nino

Cheyenne Ochsenknecht (24) und Nino Sifkovits (29) gelten als absolutes Dreamteam! Die beiden sind bereits seit fünf Jahren ein Paar – und sogar schon seit zwei Jahren verheiratet. Obwohl die beiden ein Herz und eine Seele sind, gibt es auch Marotten an ihrem Liebsten, die die Blondine stören. Was genau diese Dinge sind, plauderte Cheyenne im Rahmen eines Q&A auf Instagram aus. Wie sie dort erzählte, habe es sie früher regelrecht wahnsinnig gemacht, dass er chronisch zu spät kam. Wenn Nino sagte, er sei in 15 Minuten da, konnte das auch mal zwei Stunden dauern, wie sie ausplauderte. Doch das sei inzwischen nicht mehr das Hauptproblem.

Ninos Unpünktlichkeit habe sich gebessert, doch heutzutage gäbe es wohl einen anderen Punkt, der die TV-Persönlichkeit so richtig zur Weißglut treibe. Und zwar, dass der Landwirt immer wieder den Satz "Ja, mach' ich gleich" verwendet. Wenn Cheyennes Ehemann diesen sage, setze er seine Worte meist nicht in die Tat um, berichtete die Tochter von Natascha Ochsenknecht (60) weiter.

Abseits dieser kleinen Unstimmigkeiten scheint das Paar jedoch überglücklich miteinander zu sein. Ihre Liebe besiegelten Cheyenne und Nino nicht nur mit der Hochzeit im Jahr 2022: Die beiden haben mittlerweile auch zwei gemeinsame Kinder – die dreijährige Mavie und den einjährigen Matteo. Weitere Kids könne sich die 24-Jährige jedoch nicht mehr vorstellen. "Jetzt, wo das zweite ein Junge ist, ist es umso perfekter, aufzuhören mit der Kinderplanung", stellte sie vor rund einem Jahr auf Instagram klar.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit

Instagram / cheyennesavannah Nino Sifkovits und Cheyenne Ochsenknecht im Juni 2024

