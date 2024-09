Ehe mit Cora inszeniert? Ralf Schumacher spricht Klartext

Ralf Schumacher (49) äußert sich zu Spekulationen bezüglich seiner früheren Ehe mit Cora Schumacher (47). Anlass für zahlreiche Gerüchte war das Coming-out des Ex-Formel-1-Fahrers im Juli, als er seine Beziehung zu dem 15 Jahre jüngeren Étienne Bousquet-Cassagne bekannt gab. In einem Interview mit Bunte wies Ralf die Vorwürfe zurück, die Ehe mit Cora sei inszeniert gewesen oder er habe seiner Ex-Frau etwas vorgemacht. "Ich war verheiratet mit einer Frau, die ich geliebt habe, mit der ich einen wunderbaren Sohn habe", betont er. Die Behauptungen, er habe eine Scheinehe geführt, bezeichnet er als "unfassbaren Quatsch".

In einem RTL-Interview verriet Ralf, dass er Sorge gehabt habe, dass sein Coming-out unfreiwillig öffentlich werden würde: "Ich hatte schon ein bisschen Bedenken in letzter Zeit – denn wir hatten sehr, sehr viele Gäste hier im Sommer, wir sind ja immer zusammen unterwegs –, dass es dann irgendwann mal rauskommt. Ich wollte dem nicht hinterherlaufen, sondern ich wollte da vorne bleiben und es selber mitbestimmen." Und das hatte der Bruder von Michael Schumacher (55) schließlich auch in den sozialen Medien getan, wo er seinen Fans von seiner Beziehung zu Étienne berichtet hatte.

Ralf und Cora hatten sich 2001 kennengelernt und heirateten noch im selben Jahr. Ihre Ehe hielt 14 Jahre, in denen sie gemeinsam ihren Sohn David (22) großzogen. Nach ihrer Ehe pflegte Cora weiterhin ein Leben in der Öffentlichkeit, während Ralf sich zunächst zurückzog. Heute lebt er offen und glücklich mit seinem neuen Partner. Über seine Gefühle nach seinem Coming-out sagte er in einem Instagram-Post: "Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann."

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und sein Freund Étienne

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne

