Nach Ehe-Aus: Ben Affleck ist eifersüchtig auf Matt Damon

Nachdem es bereits seit Monaten den Anschein gemacht hatte, dass die Ehe zwischen Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) zerbricht, reichte die Sängerin am 20. August die Scheidung von ihrem Gatten ein. Das endgültige Scheitern ihrer Ehe habe den "Batman"-Star ziemlich gedemütigt, erklärte ein Insider gegenüber Daily Mail: "Ben ist besonders verletzlich und fühlt sich nach seiner gescheiterten Ehe mit J.Lo gedemütigt." In dieser schweren Zeit habe er bei seinem langjährigen Freund Matt Damon (53) Trost gefunden. Dabei sei Ben gerade auf den Filmstar eifersüchtig, was er ihm in einem emotionalen Moment offenbart habe. "Er brach in Tränen aus und sagte Matt, dass er eifersüchtig auf ihn und seinen Lebensstil ist", behauptet die Quelle.

Der Grund für Bens Eifersucht sei, dass Matt "alles hat, was er will". "Er sagte Matt, dass er alles hat, was er will – eine fast 20-jährige glückliche Ehe und Kinder, die bei ihm leben. Er gab zu, dass er so oft den falschen Weg im Leben gewählt hat, während er Matt immer wieder den richtigen Weg gehen sah", fasst der Informant im Interview zusammen. Aktuell fühle sich der Hollywoodstar wohl ziemlich ausgelaugt und könnte von allem eine Pause gebrauchen. "Wenn er jetzt Winterschlaf halten könnte, würde er es tun", habe Ben laut Insider zu dem "Jason Bourne"-Darsteller gesagt.

Doch anscheinend ist Matt nach dem Ehe-Aus von Bennifer nicht nur für seinen Kumpel, sondern auch für seine Ex-Partnerin da. Wie People berichtete, führten die zwei auf dem Toronto International Film Festival ein "langes, tiefes Gespräch" miteinander. Später tauchten dann sogar Bilder in den Medien auf, auf denen die "On The Floor" und Bens bester Freund während ihrer intensiven Unterhaltung händchenhaltend zu sehen waren. Die Trennung sei wohl jedoch nicht Thema gewesen. Matt habe jegliche Versuche von J.Lo, über Ben zu reden, abgeblockt.

Getty Images Matt Damon und seine Ehefrau Luciana Barroso, Met Gala 2024

Getty Images Jennifer Lopez auf dem Toronto International Film Festival 2024

