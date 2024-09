J.Lo wollte über Ben Affleck sprechen: Matt Damon blockte ab

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) lassen sich scheiden. Darüber wollte die Sängerin dem besten Freund ihres Noch-Ehemanns, Matt Damon (53), am vergangenen Freitag beim Toronto International Film Festival offenbar ihr Herz ausschütten. Dabei sorgte insbesondere ein Moment für Aufsehen: Jennifer hielt während des Gesprächs mit dem Schauspieler Händchen. Doch ihre Versuche, über ihre gescheiterte Ehe zu sprechen, sollen nicht geklappt haben. "Matt hat jegliche Versuche von J.Lo über Ben zu reden, abgelehnt", verriet eine Quelle dazu gegenüber Daily Mail. Bisher war nicht klar gewesen, auf wessen Seite der "Good Will Hunting"-Star in der Bennifer-Scheidung steht. Auf der Premiere sei das aber dann deutlich geworden.

Matt betonte auf der "Unstoppable"-Premiere deutlich, dass er nicht über seinen Freund sprechen wolle. Das soll er vor allem gemacht haben, um seinen Kumpel zu schützen. "Er machte ihr klar, dass er immer zu Ben halten würde, egal was passiert", berichtete der Informant weiter. Obwohl die Begegnung intim aussah, versicherte Matt Jennifer lediglich, dass er froh sei, dass es ihr gut ginge und bedankte sich für ihre Teilnahme an dem Film. Dampf über ihre kurze Ehe mit Ben konnte die "On the Floor"-Interpretin bei Matt also nicht ablassen.

Jennifer und Ben haben eine lange und wechselhafte gemeinsame Geschichte. Nachdem sie sich 2003 verlobt hatten, trennte sich das Paar kurz vor der Hochzeit und heiratete jeweils andere Partner. Der "Jenny from the Block"-Star heiratete den Sänger Marc Anthony (55), mit dem sie die Zwillinge Max und Emme bekam. Derweil kam Ben mit Jennifer Garner (52) zusammen – drei Kinder entstanden während ihrer Ehe, die von 2005 bis 2018 hielt. 2021 fanden J.Lo und die "Batman"-Bekanntheit wieder zueinander und heirateten ein Jahr später schließlich. Doch auch ihr zweiter Liebesversuch scheiterte. Angeblich sollen die zwei zu unterschiedliche Lebensstile bevorzugt haben.

Getty Images Bobby Cannavale, Jharrel Jerome, Jennifer Lopez, Don Cheadle und Matt Damon, September 2024

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

