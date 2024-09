So gut verstehen sich Brooke und ihr Ex-Mann Charlie Sheen

Die Beziehung zwischen Brooke Mueller (47) und ihrem Ex-Mann Charlie Sheen (59) könnte wohl nicht besser laufen. Die Schauspielerin und der Two and a half Men-Star sind stolze Eltern der 15-jährigen Zwillinge Bob und Max. Obwohl Brooke und Charlie seit ihrer Scheidung im Jahr 2011 oftmals aneinandergerieten, pflegen sie heute offenbar wieder ein freundschaftliches Verhältnis. "Wir haben eine fantastische Beziehung, und wir sind eine einzigartige moderne Familie [...] und den Kindern geht es großartig", betont die US-Amerikanerin nun im Podcast "Hollywood Raw".

Wie die 47-Jährige erklärt, sind sie und ihr Ex-Mann sogar Nachbarn. Dadurch funktioniere das Patchwork-Leben ganz fantastisch. Die Jungs leben ganztägig bei ihr – durch die räumliche Nähe sehen sie ihren Vater jedoch regelmäßig. Auch Brooke steht im ständigen Austausch mit dem Hollywoodstar. Die einstigen Eheleute sprechen "täglich miteinander und manchmal sogar mehrmals am Tag", schwärmt Brooke von dem Verhältnis zu Charlie.

Brooke schwebt momentan im Familienglück. Doch das war nicht immer so. Im Jahr 2013 verlor sie aufgrund ihrer langjährigen Alkohol- und Drogensucht für mehrere Monate das Sorgerecht für die Zwillinge. Sie wurde in der Psychiatrie behandelt und ihre Kinder kamen in die Obhut von Charlies zweiter Ehefrau Denise Richards (53), mit der Brooke damals immer wieder aneinandergeriet. Mehr als ein Jahrzehnt später ist von den Streitigkeiten keine Spur mehr. "Wir kommen sehr, sehr gut miteinander aus", betont die "Witchouse"-Darstellerin.

Kevin Winter / Getty Images Brooke Mueller und Charlie Sheen 2007 in Los Angeles

Getty Images Denise Richards im August 2024

