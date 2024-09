Vor seinem Geburtstag: Prinz Harry enthüllt bestes Geschenk

Prinz Harry (39) sieht seinem 40. Geburtstag am 15. September mit Vorfreude entgegen. Anlässlich dessen verrät der Herzog von Sussex nun gegenüber People, was das großartigste Präsent ist, das ihm bisher gemacht wurde. "Das beste Geschenk, das ich je bekommen habe, sind ohne Zweifel meine Kinder. Ich genieße es, ihnen jeden Tag beim Wachsen zuzusehen, und liebe es, ihr Vater zu sein." Pläne für seinen runden Geburtstag hat der Sohn von König Charles III. anscheinend auch schon: Wie er weiter ausplaudert, möchte er den Tag gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) und ihren gemeinsamen Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) feiern, gefolgt von einem Treffen mit engen Freunden aus aller Welt.

Eine Reise zu seiner Familie nach England steht für ihn demnach nicht auf dem Plan, dabei soll der royale Rotschopf eigentlich geplant haben, sich noch vor seinem 40. Geburtstag mit seiner Familie zu versöhnen. Insbesondere mit seiner Schwägerin Prinzessin Kate (42) wolle sich der Herzog von Sussex aussprechen, wie eine Quelle kürzlich gegenüber OK! Magazine erklärte: "Harrys Geburtstag rückt immer näher und er hat darüber gesprochen, dass er sich vielleicht an Kate wenden könnte, weil er sie an solchen Meilensteinen wirklich vermisst. Sie hat bei der Planung seines 30. Geburtstags geholfen und er fühlt sich schlecht, dass sie nicht dabei sein wird und würde sie gerne wiedersehen und sehen, wie es ihr geht."

Doch auch ob er einen Geburtstagsgruß von seinem Vater Charles erhält, steht wohl noch in den Sternen. Wie ein Informant vor rund einem Monat gegenüber Entertainment Tonight berichtete, soll das Verhältnis zwischen dem Vater-Sohn-Duo zuletzt nämlich weiter gelitten haben. "Prinz Harrys Beziehung zu seinem Vater hat einen neuen Tiefpunkt erreicht", behauptete der Insider und fügte hinzu, dass die beiden sich "wegen Harrys Sicherheitsfragen zerstritten" haben und seitdem nicht mehr miteinander kommunizieren. Angeblich soll Harry nämlich von seinem Vater fordern, sich dafür einzusetzen, dass ihm, seiner Frau und ihren Kindern bei einem Aufenthalt in England ausreichend Polizeischutz zur Verfügung gestellt werde.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III.

