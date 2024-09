Cora Schumacher nimmt den Partner von Ex-Mann Ralf in Schutz

Cora Schumacher (47) schlägt inmitten des Rosenkriegs mit ihrem Ex-Mann Ralf Schumacher (49) versöhnliche Töne an. Seit der Rennfahrer sein Coming-out gefeiert und seinen neuen Partner Étienne vorgestellt hat, macht sich das Ex-Paar gegenseitig schwere Vorwürfe. Unter anderem behauptete Cora, von Ralfs neuer Beziehung erst durch die Medien erfahren zu haben. Ralf bestritt das und postete sogar Chatverläufe der beiden, die belegen sollen, dass seine Ex bereits vor der Öffentlichkeit von seiner neuen Beziehung gewusst habe. Auf einen scheint die Blondine aber nicht sauer zu sein: Ralfs neuem Freund. Das stellt sie nun in ihrer Instagram-Story klar. "Étienne ist ein feiner Kerl. Ich mag ihn sehr. Ich bin dankbar, dass wenigstens Étienne mir die Wahrheit gesagt hat", schreibt sie.

Einen Seitenhieb gegen ihren Verflossenen kann sich Cora dennoch nicht verkneifen. "Ich vermute, dass Étienne wahrscheinlich gar nicht weiß, dass Ralf ihn mir als Assistenten vorgestellt hat. Diese ganze Täuschung, dieses Versteckspiel. Es ist zutiefst enttäuschend und hinterlässt bei mir nur noch mehr Wunden", schreibt sie verletzt.

Seit seinem Coming-out im Juli dieses Jahres muss sich Ralf zahlreicher Kritik stellen. Unter anderem wird ihm immer wieder vorgeworfen, dass seine Ehe mit Cora nur inszeniert gewesen sei und er ihr etwas vorgemacht habe. Diese Anschuldigungen wies der Vater von David Schumacher (22) kürzlich im Interview mit Gala zurück. "Ich war verheiratet mit einer Frau, die ich geliebt habe, mit der ich einen wunderbaren Sohn habe", betonte er und bezeichnete die Gerüchte als "unfassbaren Quatsch".

Instagram / ralfschumacher_rsc Ralf Schumacher und Étienne

AEDT / ActionPress Cora Schumacher, TV-Bekanntheit

